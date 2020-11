Những bí quyết tẩy trắng răng tại nhà bằng hoa quả, dầu...

Thứ Năm, ngày 29/10/2020 15:31 PM (GMT+7)

Những cách chăm sóc răng trắng, khỏe, đẹp mà không tốn kém.

Răng có thể vàng hơn hoặc sẫm màu hơn theo thời gian, đặc biệt là khi bạn già đi. Khi lớp men bên ngoài bị mòn đi, lớp ngà răng vàng bên dưới càng lộ rõ. Răng giả là lớp mô vôi hóa thứ hai bên dưới lớp men răng bên ngoài.

Nếu bạn đang muốn làm trắng răng, bạn có một số lựa chọn thay thế cho các phương pháp thông thường tốn kém, đau đớn.

Hãy cẩn thận với việc tẩy trắng răng tại nhà vì bạn có thể làm hỏng răng nếu sử dụng sản phẩm không đúng cách hoặc quá lâu. Bạn có thể làm mòn quá nhiều men răng, dẫn đến nguy cơ bị ê buốt và sâu răng.

Biện pháp khắc phục răng vàng

Dưới đây là bảy lựa chọn tự nhiên để loại bỏ răng vàng:

1. Đánh răng

Để xử lý răng vàng, cần đánh răng thường xuyên hơn và đúng cách. Điều đặc biệt quan trọng là bạn phải chải răng sau khi ăn thức ăn và đồ uống có thể dẫn đến vàng răng.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc đánh răng ngay sau khi tiêu thụ thức ăn và đồ uống có tính axit. Đánh răng ngay có thể làm cho các axit làm mòn men răng nhiều hơn và dẫn đến xói mòn .

Đánh răng ít nhất hai lần một ngày, mỗi lần 2 phút. Đảm bảo bạn đi được bàn chải vào tất cả các vết nứt và kẽ hở. Chải răng nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để đảm bảo bạn đang bảo vệ nướu của mình. Chải mặt trong, mặt ngoài và mặt nhai của răng.

Theo một nghiên cứu năm 2018, đánh răng bằng kem đánh răng làm trắng cũng đã được khoa học chứng minh là có thể làm trắng nụ cười của bạn . Những loại kem đánh răng làm trắng này có chứa chất mài mòn nhẹ để chà răng để loại bỏ vết ố trên bề mặt, nhưng đủ nhẹ nhàng để an toàn.

Sử dụng bàn chải điện cũng có thể hiệu quả hơn trong việc loại bỏ vết bẩn trên bề mặt.

2. Baking soda và hydrogen peroxide

Sử dụng hỗn hợp làm từ baking soda và hydrogen peroxide được cho là có thể loại bỏ mảng bám tích tụ và vi khuẩn để loại bỏ vết bẩn.

Trộn 1 thìa baking soda với 2 thìa hydrogen peroxide để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Súc miệng kỹ bằng nước sau khi đánh răng bằng hỗn hợp này. Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ nguyên liệu tương tự để làm nước súc miệng. Hoặc, bạn có thể thử dùng baking soda với nước.

Bạn có thể mua muối nở và hydrogen peroxide trực tuyến. Nghiên cứu cho thấy những người sử dụng kem đánh răng có chứa baking soda và peroxide sẽ loại bỏ được vết ố và làm trắng răng. Họ đã cho thấy những cải thiện đáng kể sau 6 tuần.

Một đánh giá năm 2017 về nghiên cứu về kem đánh răng có baking soda cũng kết luận rằng chúng hiệu quả và an toàn để loại bỏ vết ố răng và làm trắng răng, và có thể được sử dụng hàng ngày.

3. Nhai dầu dừa

Dầu dừa được cho là loại bỏ mảng bám và vi khuẩn trong miệng, giúp làm trắng răng.

Ngậm 1 đến 2 thìa cà phê dầu dừa lỏng trong miệng trong 10 đến 30 phút. Đừng để dầu chạm vào cổ họng của bạn. Đừng nuốt dầu vì nó chứa độc tố và vi khuẩn từ miệng của bạn.

Nhổ dầu đã nhai vào bồn cầu hoặc giỏ đựng giấy vụn, vì nó có thể làm tắc nghẽn cống. Súc miệng bằng nước và sau đó uống một cốc nước đầy. Sau đó đánh răng.

Nghiên cứu cho thấy rằng nhai dầu như dầu mè và dầu hướng dương làm giảm viêm nướu do mảng bám. Nhổ dầu có thể có tác dụng làm trắng răng, vì mảng bám tích tụ có thể khiến răng ngả vàng.

Cần có những nghiên cứu sâu hơn về tác dụng của việc nhai dầu dừa.

4. Giấm táo

Giấm táo có thể được sử dụng với một lượng rất nhỏ để làm trắng răng.

Làm nước súc miệng bằng cách trộn 2 thìa cà phê giấm táo với nước. Súc dung dịch trong 30 giây. Sau đó rửa sạch với nước và đánh răng.

Nghiên cứu xuất bản năm 2014 phát hiện ra rằng giấm táo có tác dụng tẩy trắng răng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nó có khả năng gây hại đến độ cứng và cấu trúc bề mặt của răng. Vì vậy, hãy sử dụng nó một cách thận trọng và chỉ sử dụng nó trong một khoảng thời gian ngắn. Cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để mở rộng những phát hiện này.

5. Vỏ chanh, cam hoặc chuối

Một số người cho rằng xát vỏ chanh, cam hoặc chuối lên răng sẽ giúp răng trắng hơn. Người ta tin rằng hợp chất d-limonene và / hoặc axit xitric, được tìm thấy trong vỏ trái cây họ cam quýt, sẽ giúp làm trắng răng của bạn.

Nhẹ nhàng chà vỏ trái cây lên răng trong khoảng 2 phút. Đảm bảo súc miệng kỹ và đánh răng sau đó.

Nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả của việc sử dụng vỏ trái cây để làm răng trắng hơn là không có.

Một nghiên cứu năm 2010 xem xét tác dụng của kem đánh răng chứa 5% d-limonene trong việc loại bỏ vết ố trên răng do hút thuốc và uống trà.

Những người đánh răng bằng kem đánh răng có chứa d-limonene kết hợp với công thức làm trắng da hai lần mỗi ngày trong 4 tuần đã giảm đáng kể vết ố do thuốc lá, mặc dù nó không loại bỏ được vết thuốc lá hoặc vết trà lâu năm.

Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định xem d-limonene có hiệu quả không. Một nghiên cứu năm 2015 đã báo cáo rằng việc làm trắng răng bằng dâu tây hoặc sử dụng axit citric không hiệu quả.

Một nghiên cứu năm 2017 đã kiểm tra tiềm năng của chiết xuất axit citric từ bốn loại vỏ cam khác nhau như một chất làm trắng răng. Chúng đã được chứng minh là có nhiều khả năng làm trắng răng khác nhau, với chiết xuất vỏ quýt đạt được kết quả tốt nhất.

Hãy cẩn thận khi sử dụng chiến lược này vì trái cây có tính axit. Axit có thể ăn mòn và làm mòn men răng của bạn. Nếu bạn nhận thấy răng trở nên nhạy cảm hơn, vui lòng ngừng sử dụng phương pháp này.

6. Than hoạt tính

Bạn có thể sử dụng than hoạt tính để tẩy vết ố vàng trên răng. Người ta tin rằng than củi có thể loại bỏ các sắc tố và vết ố trên răng vì nó có tính hấp thụ cao. Nó cũng được cho là loại bỏ vi khuẩn và độc tố trong miệng.

Có những loại kem đánh răng có chứa than hoạt tính và được cho là làm trắng răng.

Mở một viên than hoạt tính và cho vào bàn chải đánh răng của bạn. Nhẹ nhàng chải răng bằng cách sử dụng vòng tròn nhỏ trong 2 phút. Đặc biệt cẩn thận ở khu vực xung quanh nướu răng của bạn vì nó có thể bị mài mòn. Sau đó nhổ nó ra. Đừng chải quá mạnh.

Nếu răng bạn bị ê buốt hoặc bạn muốn hạn chế độ mài mòn của than, bạn có thể chấm lên răng. Để nguyên trong 2 phút.

Bạn cũng có thể trộn than hoạt tính với một lượng nhỏ nước để làm nước súc miệng. Ngậm dung dịch này trong 2 phút rồi nhổ đi. Súc miệng kỹ bằng nước sau khi dùng than hoạt tính.

Cần có thêm bằng chứng khoa học để điều tra hiệu quả của than hoạt tính trong việc làm trắng răng. Một nghiên cứu cho thấy rằng kem đánh răng than có thể làm trắng răng trong vòng 4 tuần sử dụng, nhưng nó không hiệu quả như các loại kem đánh răng làm trắng khác.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng than hoạt tính có thể mài mòn răng và phục hình màu răng, dẫn đến mất cấu trúc răng. Sự mài mòn này có thể làm cho răng của bạn trông vàng hơn.

Nếu bạn mài mòn men răng quá nhiều, phần ngà răng ố vàng bên dưới sẽ bị lộ ra ngoài. Hãy thận trọng khi sử dụng than củi và các chất chiết xuất từ than củi, đặc biệt là vì thiếu bằng chứng chứng minh tính hiệu quả và an toàn của nó.

7. Ăn trái cây và rau có hàm lượng nước cao

Người ta nói rằng ăn trái cây và rau sống có hàm lượng nước cao có thể giúp giữ cho răng của bạn khỏe mạnh. Hàm lượng nước được cho là có thể làm sạch răng và nướu của bạn khỏi mảng bám và vi khuẩn dẫn đến vàng răng.

Nhai trái cây và rau giòn vào cuối bữa ăn có thể làm tăng tiết nước bọt. Điều này có thể giúp loại bỏ các mảnh thức ăn bám trong răng và rửa sạch các axit có hại.

Mặc dù không có nghi ngờ gì về việc chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả tốt cho sức khỏe răng miệng và tổng thể của bạn, nhưng không có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh cho những tuyên bố này.

Một đánh giá được công bố vào năm 2019 cho thấy thiếu vitamin C có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh viêm nha chu .

Mặc dù nghiên cứu không xem xét tác dụng làm trắng của vitamin C đối với răng, nhưng nó liên kết nồng độ vitamin C trong huyết tương cao với răng khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng vitamin C cao có thể làm giảm lượng mảng bám khiến răng bị vàng.

Một nghiên cứu năm 2012 phát hiện ra rằng kem đánh răng có chứa chiết xuất papain và bromelain cho thấy khả năng loại bỏ vết bẩn đáng kể. Papain là một loại enzyme được tìm thấy trong đu đủ. Bromelain là một loại enzyme có trong dứa.

