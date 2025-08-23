Phong cách thời trang của Hoàng hậu Bhutan

Hôm 19/8, Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội. Hoàng hậu diện bộ quốc phục màu xanh ngọc, gồm kira và áo khoác toego. Ảnh: Giang Huy

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 18-22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân của ông.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar kết hôn với Hoàng hậu Jetsun Pema tháng 10/2011, đưa bà trở thành hoàng hậu trẻ nhất trên thế giới khi mới 21 tuổi. Hoàng hậu Jetsun, 35 tuổi, kém chồng 10 tuổi, sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt.

Bà có bố là phi công, mẹ thuộc gia đình quý tộc lâu đời nhất ở Bhutan. Bà tốt nghiệp ngành Tâm lý và Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Regent ở London, thông thạo tiếng Anh và tiếng Hindi.

Hoàng hậu nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, đa tài và giàu lòng nhân hậu. Bà đam mê nghệ thuật và hội họa, bắt đầu yêu tranh từ khi theo học tại một trường nội trú tư ở Ấn Độ. Bà cũng yêu thích bóng rổ, từng là đội trưởng đội bóng rổ ở trường, tham gia nhóm nhạc khi còn đi học. Hoàng hậu Jetsun còn là nhà bảo trợ cho nhiều tổ chức hoạt động về bảo tồn, môi trường, hỗ trợ người khuyết tật.

Theo Tatler, hoàng hậu là một trong những thành viên hoàng gia có phong cách thanh lịch và tinh tế nhất thế giới.

Bà thường xuyên diện kira - váy dài đến mắt cá chân, được làm từ một mảnh vải dệt hình chữ nhật. Thiết kế được quấn và gấp quanh người, cố định ở hai vai bằng trâm bạc (koma) và thắt ở eo bằng một chiếc thắt lưng dài. Bà mặc kira cùng wonju (áo cánh dài tay) bên trong và áo khoác ngắn hoặc toego bên ngoài.

Trang phục của bà được dệt thủ công từ vải lụa mang hoa văn truyền thống Bhutan, tông màu nổi như vàng, đỏ, cam, hồng, tím, xen kẽ sắc xanh mòng két và xanh ngọc.

Trong lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tháng 5/2023, bà chọn bộ trang phục màu tím hoa cà đồng điệu với bộ Gho của chồng.

Hoàng hậu ghi điểm với bộ cánh màu đỏ chủ đạo kèm khăn rachu, giày cao gót màu nâu khi đón tiếp Vương phi Kate Middleton đến thăm Tu viện Tashichho Dzong ở Thimphu - Thủ đô Bhutan, tháng 4/2016. Ảnh: AFP

Cũng tại nơi này, tháng 6/2016, bà chọn váy áo lụa màu hồng, đón tiếp Nữ hoàng Silvia của Thụy Điển. Bộ cánh nhiều họa tiết phức tạp được bà cân bằng với đôi giày cao gót màu nude. Ảnh: AFP

Theo Tatler, Hoàng hậu Jetsun Pema được coi là hình mẫu của hoàng gia hiện đại, toát lên vẻ điềm tĩnh, không kiêu ngạo. Ngoài trang phục ấn tượng, bà còn chú ý đến trang sức. Chúng bao gồm các thiết kế hoàng gia được truyền nhiều đời và một số món đương đại, được bà đeo trong đám cưới, lễ đăng quang, nghi lễ nhà nước và các chuyến công du.

Bà Jetsun ưu tiên đeo vương miện ngọc bích trong các dịp lễ quan trọng của nhà nước. Vương miện được chế tác từ vàng vàng và đính kim cương, nổi bật với những họa tiết ngọc bích tinh xảo được chạm khắc thành hình nụ hoa. Ngọc bích mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, tượng trưng cho sự thuần khiết, trường thọ và hòa hợp, những giá trị cốt lõi trong truyền thống Bhutan.

Vương miện Phượng hoàng, còn được gọi là vương miện Druk Gyaltsuen hay Vương miện của Nữ hoàng Rồng, là vương miện chính của Hoàng hậu Bhutan. Thiết kế được làm từ lụa khâu tay, do họa sĩ Lon Ugan thiết kế và thêu tại London. Được bà Jetsun đội trong lễ đăng quang, vương miện mang đậm ý nghĩa Phật giáo với các họa tiết thể hiện sự trường thọ.

Ngoài ra, hoàng hậu còn có vương miện đính những viên ngọc lam tròn trên khung vàng, một trong những món đồ có ý nghĩa văn hóa quan trọng trong bộ sưu tập. Ngọc lam mang ý nghĩa sâu sắc trong truyền thống Bhutan, được cho là mang lại sự bảo vệ và sức mạnh tinh thần. Bà thường đội món trang sức này tại các sự kiện quốc tế lớn, bao gồm tiệc đăng quang của Nhật hoàng Naruhito, tiệc chiêu đãi lễ đăng quang của Vua Charles III năm 2023. Trước đó, Công chúa Ashi Dechan Wangmo đã từng đội nó năm 1974.

Ngoài vương miện, hoàng hậu còn gây ấn tượng bằng nhiều đôi khuyên tai được chế tác tinh xảo, trong đó có đôi hoa tai lấy cảm hứng từ hoa anh túc xanh Himalaya do nhà kim hoàn Đài Loan Anna Hu thiết kế. Anh túc xanh Himalaya là quốc hoa của Bhutan, biểu tượng của sự hòa hợp.