Thí sinh hoa hậu livestream một tiếng kiếm gần 2 tỷ đồng

Sau đêm bán kết, 77 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 tiếp tục tham gia hoạt động livestream bán hàng. Ban tổ chức cũng công bố danh sách top 3 thí sinh có doanh số bán hàng cao nhất là các đại diện của Saraburi, Bangkok và Phetchaburi.

Với lượng fan hùng hậu và sức ảnh hưởng của mình, người đẹp đại diện tỉnh Saraburi - Praveenar Singh - đã mang về doanh số 2 triệu bath (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng). Sau đó, cô tiếp tục livestream và cán mốc 3 triệu bath (khoảng gần 2,5 tỷ đồng).

Praveenar Singh trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.

Với doanh số này, Praveenar Singh đã giành chiến thắng tại giải thưởng Best Seller Award và là thí sinh đầu tiên nắm trong tay tấm vé vào thẳng top 18 trong chung kết. So với hai thí sinh còn lại trong top 3 Best Seller Award, doanh số của Praveenar Singh vượt trội, bỏ xa các đối thủ.

Trước đó, Praveenar Singh cũng livestream bán các sản phẩm của ông Nawat. Với sức ảnh hưởng của mình, Praveenar Singh nhanh chóng đạt doanh thu 10 triệu baht (hơn 7 tỷ đồng) và mang về số tiền lớn cho ông Nawat.

Hiện Praveenar Singh được đánh giá là thí sinh sáng giá nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 với khả năng kiếm tiền ấn tượng của mình. Bên cạnh đó, cô được nhận xét có sức ảnh hưởng với fan sắc đẹp trong nước và quốc tế sau 4 lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Ông Nawat từng đưa ra tiêu chí cho các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm nay là phải có chất lượng cao, tự chủ và có khả năng kinh doanh. Ông Nawat nhấn mạnh người chiến thắng vương miện phải xinh đẹp, có giá trị và có khả năng thực sự mở rộng kinh doanh.

Vì vậy, ngay từ khi khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, 77 thí sinh đã phải tham gia thử thách livestream bán hàng. Tuy nhiên, hoạt động này vấp phải tranh cãi và vướng nhiều ồn ào.

Naf Chatnan (thí sinh tỉnh Pattani) bật khóc khi nghe tin phải bán đủ 5.000 baht, trong khi đó, Tangkwa Apirat (thí sinh tỉnh Sa Kaeo) khóc nức nở trong buổi phát sóng trực tiếp vì phải livestream bán hàng suốt 12 tiếng dù đang bị ốm.

Khán giả cho rằng sau Hoa hậu Hòa bình, ông Nawat đang tiếp tục thương mại hóa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan khi áp tiêu chí kinh doanh cho các thí sinh. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cũng được cho là sao chép cách thức tổ chức của Hoa hậu Hòa bình.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 dự kiến diễn ra ngày 23/8 tại MGI Hall Bravo BKK, Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 77 thí sinh. Người chiến thắng trở thành đại diện chủ nhà tham dự Miss Universe 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.