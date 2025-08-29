Sao 'Reply 1988' tốn cả chiếc ô tô hạng sang để 'đập mặt xây lại'

Trong một chương trình gần đây, Lee Se Young cho biết luôn tự ti về ngoại hình, từng nghĩ đến việc phẫu thuật từ năm 20 tuổi nhưng mãi đến năm 2021 - khi 32 tuổi - mới quyết định thực hiện.

Cô đặt mục tiêu có gương mặt hài hòa, thanh thoát hơn, bên cạnh việc trở nên xinh đẹp. Tính đến nay, chi phí phẫu thuật của cô tương đương giá trị một chiếc Mercedes hạng sang.

Lee Se Young từng chịu nhiều lời chỉ trích gay gắt vì ngoại hình kém lung linh. Năm 2021, cô công khai 'đập mặt xây lại' kết hợp với việc giảm cân, giúp ngoại hình thay đổi rõ rệt.

Diễn viên đã thực hiện hàng loạt phẫu thuật, thủ thuật như: cắt mắt hai mí, phẫu thuật góc mắt, sửa mũi, làm răng... nhằm cải thiện đường nét trên khuôn mặt. Cô cũng tiêm botox vào cằm theo định kỳ 6 tháng mỗi lần để duy trì gương mặt thon thả, thanh thoát.

Se Young tiết lộ trải nghiệm đáng nhớ nhất đối là nâng ngực. Ban đầu, cô chọn tiêm chất làm đầy, nhưng do vận động, chất này bị xê dịch khiến diễn viên thấy "một bên ngực bị tụt xuống". Sau đó, Se Young đã phẫu thuật khẩn cấp loại bỏ chất làm đầy và thay thế bằng túi độn, nâng kích thước ngực lên cỡ D.

Là diễn viên hài, Se Young từng lo phẫu thuật thẩm mỹ có thể ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong biểu cảm, nhất là khi cần diễn nét mặt hài hước như chun mũi. Tuy vậy, cô cho rằng công nghệ hiện đại đã giúp duy trì vẻ tự nhiên, không làm mất khả năng quan trọng với nghề diễn.

Sắc vóc Lee Se Young hiện tại.

Trong chương trình Say It’s Okay With My Sister, diễn viên cho biết từ khi bước chân vào giới nghệ thuật, cô phải chịu đựng vô số bình luận tiêu cực nhắm vào ngoại hình kém xinh đẹp. Cùng với việc nhờ cậy dao kéo, Se Young còn giảm thành công 36 kg nhờ tập gym, pilates kết hợp việc ăn uống điều độ nhờ đó cả gương mặt lẫn vóc dáng đều thay đổi đáng kể.

Lee Se Young sinh năm 1989, nổi tiếng qua các vai phụ ấn tượng trong một số tác phẩm đình đám như Reply 1988, Man Who Sets the Table... Hiện Se Young ít tham gia diễn xuất, cô chủ yếu tập trung vào kinh doanh, quảng cáo sản phẩm liên quan đến lĩnh vực thể hình, làm đẹp.