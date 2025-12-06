6 bí quyết giúp Xa Thi Mạn 'đóng băng tuổi tác'

Ở tuổi 50, Xa Thi Mạn khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc xinh đẹp, thần thái sắc sảo trong bộ phim đang gây sốt News Queen 2. Cô được người hâm mộ khen là "mỹ nhân không tuổi" của màn ảnh Hoa ngữ.

Từng đoạt ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997, Xa Thi Mạn có hơn 28 năm hoạt động nghệ thuật. Từ hình ảnh ngọc nữ dịu dàng đến nữ hoàng khí chất quyền lực, diễn viên liên tục làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

Xa Thi Mạn trong phim Thâm cung nội chiến năm 2004. Ảnh: Xiaohongshu

Chia sẻ trong một số chương trình truyền hình và mạng xã hội, diễn viên cho biết bí quyết "đóng băng tuổi tác" đến từ sự kỷ luật trong ăn uống, vận động và chăm sóc tinh thần.

Ăn nhạt, chia nhỏ 5 - 6 bữa mỗi ngày

Xa Thi Mạn duy trì chế độ ăn ít dầu, ít muối, hạn chế đồ chiên rán và thực phẩm nhiều đường. Thay vì ăn 3 bữa lớn, cô chia thành 5 - 6 bữa nhỏ, mỗi bữa chỉ ăn khoảng 70 - 80% no để ổn định đường huyết, tránh tích mỡ và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Không bỏ bữa sáng, luôn có trứng luộc

Khác với thói quen nhịn ăn sáng của nhiều nghệ sĩ, cô xem đây là bữa quan trọng nhất trong ngày. Thực đơn thường gồm một quả táo và trứng luộc, nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì khối cơ và trao đổi chất. Bữa trưa ưu tiên salad, bơ, rau xanh; bữa tối ăn vừa phải thịt nạc và rau, hạn chế tinh bột.

Sau gần 30 năm hoạt động showbiz, Xa Thi Mạn dường như không già đi chút nào. Ảnh: Xiaohongshu

Luân phiên ăn hoa giao

Diễn viên cho biết cô thường xuyên dùng hoa giao (bóng cá), thực phẩm giàu collagen tự nhiên, được mệnh danh là "nhân sâm của đại dương". Việc bổ sung đều đặn giúp tăng khả năng giữ nước của da, cải thiện độ đàn hồi, hạn chế chảy xệ và nếp nhăn.

Chạy bộ 45 phút mỗi ngày, kết hợp tập cơ

Dù lịch làm việc dày đặc, Xa Thi Mạn vẫn duy trì thói quen chạy bộ 45 phút mỗi ngày, kết hợp plank và nâng tạ. Sự phối hợp giữa cardio và tập cơ giúp cô giữ vòng eo thon gọn, cơ thể săn chắc và tràn đầy năng lượng.

Đắp mặt nạ 2 lần mỗi ngày, làm sạch da kỹ lưỡng

Cô từng tiết lộ thói quen đắp mặt nạ sáng và tối, đồng thời tẩy trang nhiều bước để đảm bảo da được làm sạch hoàn toàn. Theo cô, làn da chỉ thực sự hấp thụ dưỡng chất tốt khi lỗ chân lông thông thoáng.

Giữ tinh thần tích cực

Xa Thi Mạn tin rằng tinh thần quyết định 50% vẻ ngoài. Căng thẳng kéo dài làm gia tăng hormone cortisol, yếu tố phá vỡ collagen và khiến da nhanh lão hóa. Vì vậy, cô luôn duy trì nhịp sống cân bằng, yêu ẩm thực, bạn bè và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Nhờ sự bền bỉ trong lối sống, ở tuổi 50, Xa Thi Mạn vẫn giữ được vóc dáng, vòng eo thon gọn và làn da mịn. Hành trình "đóng băng tuổi tác" của cô không đến từ phép màu, mà được xây dựng bằng kỷ luật kéo dài suốt nhiều năm.

Xa Thi Mạn nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù từng vướng tin đồn hẹn hò với một số bạn diễn, cô chưa từng công khai mối quan hệ chính thức và hiện vẫn độc thân. Ảnh: Xiaohongshu

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, là một trong những diễn viên hàng đầu của truyền hình Hong Kong. Cô đăng quang Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997 trước khi gia nhập TVB. Xa Thi Mạn ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như Thâm cung nội chiến, Cung tâm kế, Bao Thanh Thiên và gần đây là Nữ hoàng tin tức. Với hơn 28 năm hoạt động nghệ thuật, cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating" của màn ảnh Hoa ngữ.