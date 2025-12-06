Giải mã NAD+: Bí quyết chống lão hóa của sao Hollywood

NAD+ là gì?

NAD viết tắt của nicotinamide adenine dinucleotide, là một coenzyme thiết yếu cho hoạt động sống của tế bào. Các nhà khoa học hiện tập trung nghiên cứu dạng hoạt động NAD+ (dạng oxy hóa) nhằm tìm kiếm các lợi ích như chống lão hóa và cải thiện sức khỏe não bộ. Cơ thể chúng ta tự sản xuất NAD nhưng chất này sẽ giảm dần theo tuổi tác. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ NAD trung bình giảm ít nhất 50% ở da và từ 10 đến 25% ở não khi chúng ta già đi.

Hailey Bieber là một trong những tín đồ của liệu pháp truyên NAD+.

Theo Tiến sĩ Robyn Gmyrek, giảng viên và là Trưởng khoa Da liễu Thẩm mỹ của Trung tâm Y tế Đại học Columbia, NAD+ hỗ trợ cơ thể sản xuất năng lượng, sửa chữa DNA và sức khỏe tế bào tổng thể, đóng vai trò trong việc điều hòa quá trình trao đổi chất và nhịp sinh học. "Không giống như các phương pháp truyền thống tập trung vào việc đảo ngược các triệu chứng, NAD+ tập trung vào việc tối ưu hóa các chức năng sinh học của cơ thể để làm chậm và phục hồi sự suy giảm tế bào", Robyn Gmyrek giải thích.

Bổ sung NAD+ cho cơ thể bằng cách nào?

Truyền tĩnh mạch được xem là cách bổ sung NAD+ lý tưởng nhất. Các ngôi sao công khai chia sẻ về việc truyền NAD+ định kỳ nhằm cải thiện thể lực, làn da và duy trì sự minh mẫn giúp liệu pháp này ngày càng phổ biến. Hailey Bieber từng chia sẻ với Kendall Jenner trong The Kardashians năm 2022 khi cả hai đang truyền NAD+ rằng cô sẽ "sử dụng NAD suốt đời và không bao giờ già đi". Trong phim tài liệu Seasons, Justin Bieber cũng quay cảnh mình truyền NAD+ tại phòng khám để "đào thải độc tố". Còn Jennifer Aniston ca ngợi sức mạnh tiêm NAD+ hàng tuần trên Wall Street Journal: "Tôi thực sự tin đó là tương lai".

Bên cạnh đó, NAD cũng được bổ sung qua đường uống thông qua các tiền chất như nicotinamide riboside và nicotinamide mononucleotide. Bác sĩ tự nhiên Sogol Ash - cố vấn cho công ty khoa học sinh học Niagen Bioscience - uống 1.000 mg NR (nicotinamide riboside - tiền chất của NAD+) mỗi sáng và thực hiện liệu pháp truyền tĩnh mạch với 1.000 mg NR hai lần mỗi tháng. "NAD không phải là một chất tích tụ trong cơ thể. Bạn liên tục sử dụng nó. Bạn liên tục chuyển hóa năng lượng tế bào", ông Ash nói.

Một số thương hiệu hiện còn điều chế NAD+ hoặc tiền chất của nó dưới dạng thoa ngoài da với mục tiêu cải thiện lão hóa, giúp làn da tươi tắn, trẻ đẹp hơn.

Hiệu quả ra sao?

Bobby Dubois, có bằng Cử nhân tại Đại học Harvard và được cấp bằng Tiến sĩ bởi RAND School, từng giữ vị trí Giám đốc Y khoa của Cerner Life Sciences, cho biết việc bổ sung NAD+ dù thông qua cách nào cũng có thể đem lại hiệu quả khác nhau giữa mỗi người.

"Một người bạn nói với tôi rằng việc sử dụng thực phẩm bổ sung tăng cường NAD+ giúp não anh ấy cảm thấy tràn đầy sức sống, nhưng cá nhân tôi không thấy khác biệt gì sau vài tháng sử dụng", ông Dubois cho hay.

Tiến sĩ Leonard Guarente hiện điều hành công ty sản xuất thực phẩm chức năng Basis tại Mỹ, cho biết rào cản lớn nhất nằm ở kích thước phân tử của NAD+ rất lớn nên khó có thể đảm bảo hiệu quả thông qua thực phẩm bổ sung. Ông cho biết tiền chất NAD+ như nicotinamide mononucleotide (NMN) và nicotinamide riboside (NR) sẽ lý tưởng hơn, từ đó kích thích cơ thể tự sản xuất NAD+. "NR có thể xâm nhập vào tế bào, sau đó được chuyển hóa thành NAD, về cơ bản, bạn đang cung cấp cho tế bào các khối xây dựng để tạo ra nhiều NAD+ hơn", Guarente giải thích.

Đối với liệu pháp truyền NAD+, cũng tiềm ẩn một số các tác dụng phụ, rủi ro nhất định. "Cơ thể tiếp nhận NAD+, chuyển hóa thành NMN, sau đó vận chuyển vào tế bào và cuối cùng chuyển hóa ngược lại thành NAD+. Khi được truyền vào tĩnh mạch hoặc cơ, nó sẽ đi thẳng vào máu, báo hiệu cho cơ thể biết rằng một phân tử nội bào đã được phát hiện bên ngoài tế bào và kích hoạt phản ứng thích nghi", Nadia Musavvir - Tiến sĩ về y học tự nhiên, có bằng Cử nhân Khoa học về vận động học và chứng chỉ về huấn luyện sức khỏe Y học từ Viện Benson-Henry của Đại học Harvard, liệt kê những phản ứng thích nghi này có thể bao gồm tức ngực, buồn nôn, khiến một số người rất khó dung nạp dịch truyền.

NAD+ được người nổi tiếng sử dụng để chống lão hóa, song các chuyên gia cảnh báo cần thận trọng vì tiềm ẩn một số rủi ro và chưa đủ nghiên cứu dài hạn.

Tiến sĩ Robyn Gmyrek cho biết hiệu quả của việc ứng dụng NAD+ trong các sản phẩm bôi ngoài da hiện đòi hỏi nhiều nghiên cứu hơn nữa. Bà nhấn mạnh rằng kích thước phân tử lớn có thể khiến NAD+ khó có thể thẩm thấu vào da. Bà khuyến khích sử dụng các sản phẩm bôi đã được kiểm chứng như kem chống nắng, retinol hay kem dưỡng, serum chứa vitamin C vì tối ưu hơn về chi phí cũng như ít rủi ro.

"Việc nâng cao NAD+ cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Tăng NAD+ trong môi trường không phù hợp có thể làm rối loạn cân bằng nội mô và gây ra phản ứng viêm tiềm ẩn", Tiến sĩ Charles Brenner, nhà sinh hóa học tại City of Hope National Medical Center cho hay.

Tóm lại, các chuyên gia đồng thuận NAD+ không phải là "suối nguồn tươi trẻ" như cách mà một số người nổi tiếng quảng bá, mà cần được sử dụng dựa trên nền tảng khoa học và giám sát y tế chặt chẽ. Tiến sĩ Robyn Gmyrek và tiến sĩ Bobby Dubois đều đưa ra lời khuyên nên tuân thủ các phương pháp chăm sóc sức khỏe đã được kiểm chứng theo thời gian và dễ dàng duy trì như tập thể dục, ngủ đủ giấc, cân bằng sự hài hòa giữa tâm trí và cơ thể.