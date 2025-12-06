Những điều cần biết để tránh mỹ phẩm nhiễm Sudan Red

Thị trường mỹ phẩm Đài Loan những ngày gần đây chấn động trước thông tin gần 100 sản phẩm chăm sóc da và trang điểm bị nghi ngờ chứa Sudan Red - một loại chất nhuộm công nghiệp có nguy cơ gây ung thư. Sự việc nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của mỹ phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc, đồng thời khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi: Sudan Red là gì, nguy hiểm đến đâu và làm thế nào để phòng tránh?

Sudan Red là chất tạo màu công nghiệp, bị nhiều quốc gia cấm tuyệt đối trong thực phẩm do lo ngại về độc tính, bị phát hiện có trong mỹ phẩm Đài Loan.

Sudan Red là gì?

Sudan Red là một nhóm phẩm màu tổng hợp được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp. Chất này thường được dùng để tạo màu cho xăng dầu, sáp, xi đánh giày, nhựa, mực in... nhờ đặc tính tạo màu mạnh, tan trong dầu, khó phai và chi phí rẻ.

Tại nhiều quốc gia, Sudan Red đã bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm do lo ngại về độc tính. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít vụ việc cho thấy chất này từng bị trộn trái phép vào ớt bột, gia vị, thức ăn chăn nuôi để tạo màu đỏ bắt mắt. Gần đây, Sudan Red tiếp tục bị phát hiện xuất hiện trong mỹ phẩm, làm dấy lên mối lo nghiêm trọng về an toàn sức khỏe người sử dụng.

Mức độ nguy hiểm của Sudan Red

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Sudan Red được xếp vào nhóm 3: các chất có khả năng gây ung thư trên người, tức là chưa có đủ bằng chứng khẳng định chắc chắn nhưng đã được ghi nhận có nguy cơ.

Các nghiên cứu cho thấy, khi tiếp xúc thường xuyên hoặc sử dụng lâu dài, Sudan Red có thể gây:

- Tổn thương gan và thận

- Rối loạn chuyển hóa

- Viêm da dị ứng, kích ứng da

- Tăng nguy cơ đột biến tế bào và ung thư

Đặc biệt, Sudan Red còn là chất gây dị ứng mạnh, có thể khiến người sử dụng gặp các triệu chứng như ngứa rát, đỏ da, sưng viêm, châm chích, viêm da tiếp xúc dị ứng. Khi xuất hiện trong các sản phẩm thoa trực tiếp lên môi, mặt hoặc vùng da nhạy cảm, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe càng cao.

Vì sao Sudan Red có mặt trong mỹ phẩm?

Theo các chuyên gia, việc Sudan Red bị trộn vào mỹ phẩm xuất phát từ mục tiêu giảm giá thành sản xuất. Chất này giúp tạo màu nhanh, rực rỡ, bền màu mà chi phí rất thấp. Một số nhà sản xuất đã lợi dụng đặc tính này để thay thế các chất tạo màu tự nhiên đắt tiền, từ đó tối đa hóa lợi nhuận.

Đáng chú ý, Sudan Red thường được phát hiện trong các dòng mỹ phẩm có màu sắc đậm như son môi, phấn má, kem nền, kem dưỡng có màu, đặc biệt là các sản phẩm gắn mác "thảo dược", "thiên nhiên" nhưng lại có màu sắc quá tươi, bền bất thường.

Ba thành phần cần đặc biệt lưu ý

Cơ quan chức năng Đài Loan khuyến cáo kiểm tra bảng thành phần mỹ phẩm, 3 thành phần này có nguy cơ liên quan đến Sudan Red cao.

Các cơ quan chức năng tại Đài Loan khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra bảng thành phần mỹ phẩm. Nếu sản phẩm đồng thời chứa cả 3 thành phần sau, nguy cơ liên quan đến Sudan Red sẽ cao hơn:

- Eclipta Prostrata Extract (chiết xuất cỏ nhọ nồi)

- Melia Azadirachta Leaf Extract (chiết xuất lá neem Ấn Độ)

- Moringa Oleifera Seed Oil (dầu hạt chùm ngây)

Các thành phần này vốn là nguyên liệu tự nhiên, tuy nhiên trong quá trình chiết xuất, bảo quản hoặc phối trộn không đảm bảo, chúng có thể bị nhiễm tạp phẩm màu công nghiệp.

Cách phòng tránh tiếp xúc Sudan Red

Để bảo vệ sức khỏe làn da và cơ thể, các chuyên gia da liễu khuyến cáo người tiêu dùng nên:

Ưu tiên thương hiệu uy tín: Lựa chọn các nhãn hàng có tên tuổi, được kiểm định chất lượng và có giấy phép lưu hành đầy đủ.

Kiểm tra bảng thành phần rõ ràng: Tránh các sản phẩm không công bố đầy đủ thành phần, ghi nhãn mập mờ hoặc sử dụng thuật ngữ gây hiểu nhầm.

Cảnh giác với mỹ phẩm "thiên nhiên" nhưng màu quá rực: Mỹ phẩm chiết xuất tự nhiên thường có màu nhẹ, kém bền hơn so với màu công nghiệp.

Không ham rẻ bất thường: Sản phẩm có giá quá thấp so với thị trường thường tiềm ẩn nguy cơ cao về chất lượng.

Phải làm gì nếu nghi ngờ đã sử dụng mỹ phẩm chứa Sudan Red?

Nếu đã lỡ sử dụng sản phẩm nghi ngờ chứa Sudan Red, người dùng cần:

- Ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh tiếp xúc kéo dài.

- Rửa sạch vùng da tiếp xúc bằng nước sạch, đặc biệt là môi, mặt và vùng da nhạy cảm.

- Theo dõi phản ứng của da trong 24 - 48h. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, đỏ, rát, bong tróc, cần đi khám da liễu sớm.

- Khi đi khám, nên chủ động thông báo rõ loại sản phẩm đã sử dụng để bác sĩ có hướng xử trí phù hợp.