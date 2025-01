Mỹ nhân đẹp đến mức làm diễn viên để tránh bị bắt cóc, dưỡng da bằng loại lá chống lão hóa bậc nhất bán đầy ở chợ

Lee Se Young, sinh năm 1992 đã sớm bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 5 tuổi, xuất hiện qua phim truyền hình The Brothers’ River. Cơ duyên giúp Lee Se Young trở thành người nổi tiếng có thể nói là trường hợp độc nhất vô nhị của làng giải trí Hàn.

Cô từng chia sẻ sau vụ án "những cậu bé ếch" nổi tiếng ở Hàn Quốc khiến xã hội hoang mang, mẹ của nữ diễn viên vì lo sợ con gái quá xinh đẹp mà bị bắt cóc, nên đã định hướng con gái làm diễn viên nhí. Bà tin rằng, nếu vẻ ngoài của con gái được nhiều người biết đến rộng rãi, cô bé sẽ dễ dàng được mọi người chú ý và giúp đỡ nếu tình huống xấu xảy ra.

Lee Se Young là "viên ngọc sáng" mới của làng giải trí Hàn.

Lee Se Young bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và là sao nhí của không ít bộ phim như phim Nàng Dae Jang Geum. Khả năng diễn xuất bẩm sinh cùng vẻ ngoài dễ thương, thông minh đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Nữ diễn viên từ bé đã sở hữu nhan sắc khả ái, đôi mắt to tròn với những đường nét xinh xắn.

Không ngờ, Lee Se Young thực sự đã thành công từ một ngôi sao nhí trở thành "nữ thần phim cổ trang" với nhiều dự án phim thành công như Dae Jang Geum, When I Turned Nine, Lovely Rivals, Doctor John, The Red Sleeve,...

Kể từ khi ra mắt cho đến nay, nhan sắc của Lee Se Young ngày càng thăng hạng và xinh đẹp hơn. Cô từng tiết lộ bí quyết để có vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ với làn da mịn mượt chính là dùng lá trà xanh.

Lee Se Young khi trưởng thành càng xinh đẹp nhưng bị chê nhạt nhòa, phải đến khi tham gia bộ phim Cổ tay áo màu đỏ, cô mới thực sự tỏa sáng.

Lee Se Young hiện tại lột xác ngoạn mục, xinh đẹp như nữ thần

1. Dùng trà xanh để rửa mặt giúp giảm dầu và mụn

Lee Se Young từng đề cập trong một chương trình rằng cô thường dựa vào trà xanh để làm đẹp và chăm sóc da. Các polyphenols trong trà xanh là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và các gốc tự do gây hại. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và đốm nâu trên da mà còn ngăn ngừa ung thư da. Rửa mặt bằng nước trà xanh có thể làm đẹp và làm sáng các đốm trên da, đồng thời nó cũng có thể giảm dầu và mụn trứng cá.

2. Ngâm chân trong nước trà xanh để có đôi chân đẹp, không da chết

Không chỉ dùng trà xanh để rửa mặt, Lee Se Young còn sử dụng nó để làm nước ngâm chân. Cô dùng túi trà xanh ngâm vào nước nóng, sau đó thêm vài giọt tinh dầu dưỡng da dùng để ngâm chân khoảng 10 phút. Sau ngâm chân, cô sẽ thoa kem dưỡng lên khắp bàn chân và dùng màng bọc thực phẩm bọc chân khoảng 15 phút. Cuối cùng, rửa sạch chân để loại bỏ da chết, bạn sẽ có được đôi chân mềm mượt, không tế bào chết.

Lee Se Young dùng trà xanh để rửa mặt và làm nước ngâm chân.

3. Đặt mặt nạ dưỡng da vào tủ lạnh

Lee Se Young từng tiết lộ cô hay gặp rắc rối với vấn đề da mẩn đỏ. Sau đó, cô đã tìm ra giải pháp đó là cho mặt nạ vào tủ lạnh và đắp nó lên khuôn mặt. Ngay lập tức, tình trạng da đỏ và sưng tấy sẽ thuyên giảm ngay lập tức.

4. Squats 700 lần

Phần tự tin nhất của Lee Se Young là đùi. Đôi chân săn chắc, nuột nà khác hẳn với đôi chân của phụ nữ chính là điểm quyến rũ của cô. Bí quyết của Lee Se Young là tập squats. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô có thể thực hiện được 700 lần squats. Squats không chỉ có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn giúp tăng lượng calo tiêu thụ, từ đó đạt được hiệu quả giảm béo.

Lee Se Young tập squats để có đôi chân thẳng và thon.