Phương Nhi rạng rỡ dự sự kiện cùng nhà chồng tỷ phú

Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), vinh danh các phát minh khoa học công nghệ đột phá, có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống. Góp mặt tại lễ trao giải là các đại diện cơ quan nhà nước, tập đoàn Vingroup và nhiều CEO, chủ tịch, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Á hậu Phương Nhi cùng gia đình nhà chồng xuất hiện từ sớm ở lễ trao giải. Cô diện áo dài màu hồng ôm dáng, thân trên cách điệu dáng cape theo phong cách quý tộc. Bộ trang phục được cô kết hợp cùng túi xách ngọc trai và lối trang điểm ngọt ngào, tôn vẻ rạng rỡ. Trong sự kiện, Phương Nhi liên tục nở nụ cười tươi chào các quan khách.

Phương Nhi rạng rỡ xuất hiện trong sự kiện của nhà chồng. Ảnh: Giang Huy

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ - bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị Vingroup. Ảnh: Giang Huy

Hồi tháng 10, Phương Nhi được công bố là cổ đông tại công ty của nhà chồng tỷ phú, sở hữu 1% vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ. Từ khi làm lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng hồi đầu năm, cô xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng của nhà chồng, trong đó có lễ khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam do Vingroup đầu tư hôm 28/8; lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam hôm 19/8. Ngoài ra, trong đại hội cổ đông tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu hồi đầu năm, Phương Nhi cũng tham dự cùng gia đình.

Thời gian qua, Phương Nhi đóng các tài khoản mạng xã hội, ngừng hoạt động showbiz. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng tại một số concert ở Hà Nội. Trước đó, cô tích cực tham gia casting phim điện ảnh, đóng TVC, liên tục dự sự kiện.

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Phương Nhi theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô có thể giao tiếp tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành giải Á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc. Cô làm lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - hôm 15/1. Họ dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm sau.