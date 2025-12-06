Dàn người đẹp cầm biển dẫn đoàn ở khai mạc SEA Games 33

Suchata Chuangsri là người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang Miss World sau 70 năm. Cô hiện 22 tuổi, là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Suchata nổi bật với gương mặt khả ái, phong thái đĩnh đạc, vóc dáng quyến rũ, chiều cao 1,8 m. Cô có lượng fan hùng hậu ở Thái Lan và quốc tế vì từng đoạt á hậu 3 Miss Universe 2024. Ảnh: The Nation

Antonia Porsild, sinh năm 1996 tại Thái Lan, hiện 29 tuổi. Cô cao khoảng 1,75 m, mang quốc tịch Thái Lan – Đan Mạch. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế và là người mẫu chuyên nghiệp. Antonia từng đăng quang Miss Supranational 2019, trở thành đại diện Thái Lan đầu tiên giành vương miện này. Năm 2023, cô là Miss Universe Thailand và đạt Á hậu 1 Miss Universe 2023. Ảnh: India Today

Anchilee Scott-Kemmis sinh năm 1999, cao khoảng 1,83 m, mang quốc tịch Thái Lan - Australia. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Chulalongkorn và là người mẫu, influencer nổi tiếng. Anchilee đăng quang Miss Universe Thailand 2021 và đại diện Thái Lan tham dự Miss Universe 2021, lọt vào Top 10. Trước khi theo sự nghiệp người mẫu, cô từng là VĐV bóng chuyền, có thể chơi tốt cả bóng rổ và bóng bầu dục. Ảnh: Khaosod

Chatnalin Chotjirawarachat được khen ngợi với phong cách gợi cảm, sang trọng và hiện đại. Người đẹp sinh năm 1997 cao 1,78 m, đăng quang Hoa hậu liên lục địa (Miss Intercontinental) và là Á hậu 1 Miss Universe Thái Lan 2023. Chatnalin tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật truyền thông tại Cao đẳng quốc tế thuộc Đại học Bangkok. Ảnh: Missology

Nicha Poonpoka là Á hậu 2 Miss Universe Thái Lan 2023. Người đẹp sinh năm 2003, cao 1,73 m và tốt nghiệp cử nhân khoa thiết kế truyền thông hình ảnh thuộc Đại học Mahidol. Cô hiện là người mẫu kiêm MC. Ảnh: Facebook Nicha Poonpoka

Chonnikarn Supittayaporn là Hoa hậu Thái Lan, Á hậu 2 Hoa hậu toàn cầu (Miss Global) 2023. Cô sinh năm 1998, cao 1,7 m, hiện là người mẫu và diễn viên. Cô có bằng cử nhân Khoa dược tại Đại học Chiangmai, sau đó học lên Thạc sĩ Khoa quản lý sau đại học thuộc Đại học Sripatum. Chonnikarn có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người khiếm thính. Ảnh: The Nation

Dinsorsee Panida Kernjinda cao 1,68 m, sinh năm 1996. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và giải trí, tốt nghiệp chuyên ngành điêu khắc mỹ thuật tại Đại học Chiangmai. Ảnh: Instagram/dinsordee.e

Vanessa Nattacha Wenk là Hoa hậu liên lục địa Thái Lan 2025. Cô sinh năm 2004, cao 1,74 m và mang dòng máu lai Đức - Thái Lan. Ảnh: Facebook Vanessa Nattacha Wenk

Saffron Maya Snook là đương kim Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2025. Cô sinh năm 2002 và cao 1,71 m. Saffron học cấp ba ở trường quốc tế Shrewsbury, rồi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tiếp thị và quản lý với tâm lý học ở Đại học Sussex, Anh. Ảnh: Facebook Saffron Maya Snook

Praew Kirana Youthong là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2025. Cô sinh năm 2007, cao 1,71 m và đang theo học tại Đại học Chulalongkorn. Ảnh: Instagram praew_kirana

Atitiya Benjapak là ca sĩ và trung tá cảnh sát. Cô sinh năm 1996 tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành truyền thông tiếp thị tại Đại học Thương mại Thái Lan, và tiếp tục theo học tiến sĩ. Cô cũng tốt nghiệp Học viện cảnh sát Hoàng gia. Năm 2024, cô chuyển sang làm nhân viên quan hệ công chúng tại Sở Hành chính, trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ huyện Mueang Sisaket. Ảnh: Instagram Cat_atitiya