Hội bạn thân mừng á hậu Hương Ly làm dâu Hà Nội

Sáng 5/12, á hậu Hương Ly tổ chức lễ gia tiên với chồng doanh nhân tại tư gia của chú rể ở Hà Nội. Nhiều người bạn thân thiết như hoa hậu Ngọc Châu, Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentin Trần, người mẫu Kim Dung, Như Mỹ... diện áo dài đồng điệu đến mừng ngày vui của người đẹp.

Để đón cô dâu Hương Ly về dinh, biệt thự nhà chú rể Tùng Anh được trang trí theo phong cách truyền thống với tông màu vàng chủ đạo từ hoa tươi. Chia sẻ sau buổi lễ, Hương Ly bày tỏ sự xúc động khi chuẩn bị về làm dâu Hà Nội.

Hội bạn thân diện áo dài màu pastel mừng Hương Ly làm lễ gia tiên.

Hương Ly hạnh phúc trong ngày về chung nhà với chồng doanh nhân.

Hương Ly và ông xã doanh nhân đã trải qua nhiều năm gắn bó trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Á hậu cho biết trong hai năm đầu yêu nhau, cả hai phải vượt qua thử thách yêu xa khi Tùng Anh sống tại Hà Nội còn cô chủ yếu làm việc ở TP HCM. Dần dần, họ học cách sắp xếp và cân bằng lịch trình để có thêm thời gian ở bên nhau.

Sau khi kết hôn, người đẹp dự tính chuyển ra Bắc sinh sống để gần chồng hơn, thuận tiện chăm lo cho mái ấm. Cô cho biết bản thân mong có một cuộc sống giản dị và an yên khi bước vào hôn nhân. Ở tuổi 30, Hương Ly thấy mình đủ chín chắn, trưởng thành và sẵn sàng cho một trang mới của cuộc đời. Á hậu cho biết cô được chồng tương lai yêu thương, hỗ trợ và đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống.

Trước khi làm lễ gia tiên tại Hà Nội, Hương Ly đã tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà hôm 29/11. Lễ thành hôn của cô diễn ra vào tối 6/12 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Các khách mời tham dự lễ cưới sẽ diện trang phục có tông màu nâu, be... theo mong muốn của cô dâu, chú rể. Nhiều người bạn thân thiết của Hương Ly cho biết chuẩn bị bay ra Hà Nội để chúc mừng cô dâu trong ngày trọng đại.

Hương Ly cho biết chưa từng nghĩ sẽ làm dâu Hà Nội.

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là Quán quân Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model 2015. Cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt vào top 5. Năm 2022, Hương Ly trở lại cuộc thi và một lần nữa dừng chân ở top 5. Một năm sau đó, Hương Ly ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải Á hậu 1.

Bạn đời của Hương Ly tên Tùng Anh, quê Hà Nội, là doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, từng du học ở London, Anh, trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình.