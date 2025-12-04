Sắc vóc 'hoa khôi' cầm cờ cho Việt Nam ở SEA Games 33

Thanh Thúy là trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nhiều năm qua, từng góp mặt tại SEA Games năm 2015 (HC bạc) và năm 2017 (HC đồng). Trong sự nghiệp gần 20 năm thi đấu, Thanh Thúy đã có gần 100 giải thưởng.

Bên cạnh đó, cô cũng ghi dấu tại các đấu trường quốc tế như chức vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup và SEA V-League 2025 (chặng 1), vô địch chặng 2 SEA V-League và tham dự giải vô địch thế giới cùng năm.

Lê Thanh Thúy sinh năm 1995, cao 1,8 m, tại Hải Phòng, có bố mẹ đều là cựu VĐV bóng chuyền. Thuở nhỏ, Thúy thường theo mẹ đến các nhà thi đấu rồi bén duyên với môn thể thao này. Cô theo tập từ năm 10 tuổi, đánh chuyên nghiệp khi 14 tuổi và trải qua nhiều CLB trong sự nghiệp.

Thanh Thúy thi đấu ở vị trí phụ công, được xếp vào những VĐV phản xạ và phối hợp tấn công, block (chắn bóng) hàng đầu Việt Nam một thập kỷ qua.

Cô gái 30 tuổi nhiều lần được vinh danh 'Phụ công xuất sắc' tại các giải trong nước và quốc tế. Năm 2014, Thanh Thúy từng đoạt giải Hoa khôi của giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup.

Thanh Thúy có gương mặt xinh xắn, mái tóc dài cùng vóc dáng cân đối, chiều cao lý tưởng nên từng được mời tham gia các cuộc thi nhan sắc song cô từ chối để tập trung theo đuổi đam mê thể thao.