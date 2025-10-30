PT chỉ cách giảm mỡ không cần 'tập nhiều hơn hay ăn ít đi'

Chuyên gia thể hình kiêm chuyên gia dinh dưỡng thể thao Rachael cho biết, nhiều người nỗ lực giảm mỡ, giảm cân nhưng mãi không thấy kết quả, có thể nguyên nhân không đến từ chế độ ăn hay vận động, mà liên quan mật thiết đến cortisol. Đây là hormone gây căng thẳng chính của cơ thể, có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất nếu bị mất cân bằng. "Vấn đề không phải là làm việc chăm chỉ hơn hay ăn ít hơn. Đôi khi, cơ thể bạn cần chậm rãi, bình tĩnh lại", Rachael giải thích.

Cô hiểu rõ tác động của mức cortisol không lành mạnh thông qua chính hành trình cải thiện sức khỏe, vóc dáng của bản thân. Chuyên gia nói, khi cortisol chiếm ưu thế, việc sản xuất các hormone quan trọng khác như estrogen, progesterone và hormone tuyến giáp sẽ bị hạn chế, dẫn đến quá trình trao đổi chất chậm chạp, mất cân bằng nội tiết tố và kéo theo chu kỳ kinh nguyệt không đều. Do đó, kiểm soát sự căng thẳng của cơ thể cũng chính là chìa khóa để quản lý cân nặng, vóc dáng hiệu quả.

Chuyên gia lĩnh vực thể hình Rachael Attard tin rằng càng áp lực về cân nặng càng khiến bạn khó giảm cân.

Rachael nói thêm, khi cơ thể căng thẳng, mệt mỏi, việc đơn giản nhất bạn có thể làm là ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sớm. "Đây là cách dễ nhất để thiết lập lại nhịp sinh học và cân bằng hormone một cách tự nhiên", chuyên gia cho biết.

Đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân và những lần làm việc với khách hàng, Rachael chỉ ra những việc làm nhiều người lầm tưởng giúp giảm cân nhưng thực chất chỉ khiến cơ thể thêm căng thẳng, cản trở nỗ lực cải thiện vóc dáng.

Nhịn ăn sáng

Rachael liệt kê nhịn ăn sáng là sai lầm đầu tiên khiến mức cortisol bị đẩy lên cao. Chính cô cũng từng mắc phải sai lầm này. "Việc nhịn ăn trong thời gian dài thực sự gây áp lực lên cơ thể. Nồng độ cortisol tự nhiên của bạn cao nhất vào sáng sớm. Bỏ bữa sáng sẽ đẩy nồng độ này lên cao hơn nữa", cô giải thích.

Chuyên gia khuyên nên ăn trong vòng một giờ sau khi thức dậy và bổ sung khoảng 30 g protein: "Điều đó giúp cân bằng lượng đường trong máu và duy trì cơn đói ở mức có thể kiểm soát được trong suốt cả ngày, để bạn không ăn quá nhiều sau đó".

Rachael Attard xem việc ổn định mức cortisol của cơ thể chính là chìa khỏe để cải thiện sức khỏe lẫn vóc dáng.

Tập luyện quá mức

"Các bài tập HIIT và chạy đường dài rất tuyệt vời nếu tập ở mức độ vừa phải, nhưng đối với những phụ nữ đang chạy với lượng cortisol cao, chúng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Tập thể dục làm tăng cortisol tự nhiên, đây là điều bình thường. Nhưng nếu cơ thể bạn đã căng thẳng và nồng độ cortisol đã cao, thì việc tập thể dục cường độ cao sẽ càng làm tăng thêm sự căng thẳng", Rachael giải thích.

Trong trường hợp này, Rachael khuyến khích nên tập luyện sức bền nhẹ nhàng và đi bộ. Việc này vừa giúp tiêu hao calo dư thừa vừa góp phần ổn định lại mức độ căng thẳng của cơ thể, giảm cortisol. Ngoài đi bộ, bất cứ bộ môn nào giúp bạn thấy thư giãn, sảng khoái tinh thần đều có thể áp dụng, như: yoga, thiền định, leo núi, bơi lội, khiêu vũ...

Kiêng khem trong thời gian dài

"Để giảm cân, bạn cần tạo ra sự thâm hụt calo, nhưng không nên duy trì chế độ này trong thời gian dài vì nó cũng gây căng thẳng cho cơ thể, làm tăng cortisol", Rachael cho biết chỉ nên duy trì tối đa việc thâm hụt calo trong khoảng 2 tháng.

Nhịn ăn, ăn kiêng có thể tạo ra sự thâm hụt calo nhưng lại khiến mức cortisol tăng cao, khiến bạn có xu hướng thèm ăn, muốn ăn nhiều hơn trong các bữa sau.