4 việc giúp phụ nữ trung niên giảm mỡ nội tạng không cần tập luyện

Căng thẳng góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, bệnh tim và nhiều vấn đề khác và nó cũng có thể gây ra mỡ bụng đồng thời khiến việc giảm mỡ bụng trở nên khó khăn hơn. Do đó, việc kết hợp các kỹ thuật quản lý căng thẳng vào buổi sáng hoặc bất cứ lúc nào trong ngày mà bạn thấy cần là điều được chuyên gia khuyến khích.

Chuyên gia tin rằng thói quen hít thở sâu chỉ 5-10 phút mỗi sáng cũng có thể khiến bạn bất ngờ về kết quả theo thời gian. Thói quen này giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm cortisol và cải thiện khả năng điều hòa cảm xúc. "Điều này hỗ trợ bạn lựa chọn thực phẩm tốt hơn và giảm khả năng ăn vặt do căng thẳng hoặc ăn quá nhiều sau đó", Sabat gợi ý thực hiện việc hít thở sâu mỗi sáng, trước khi ăn bữa đầu tiên trong ngày.

Cô nói thêm rằng sở thích ăn bữa sáng ngọt có thể dẫn đến hạ đường huyết, gây ra cảm giác thèm ăn và ăn quá nhiều vào cuối ngày. Ngược lại, các bữa ăn mặn giúp ổn định năng lượng, thúc đẩy cảm giác no và hỗ trợ quá trình trao đổi chất, thúc đẩy đốt cháy chất béo từ đầu ngày.

Bữa sáng mặn được chuyên gia đánh giá cao hơn so với bữa sáng ngọt do hạn chế làm dao động đường huyết đột ngột.

Theo Duk Sun - Eat This, Not That ([Tên nguồn])