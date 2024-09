Nữ chính 'Love Next Door' giảm 10 kg nhờ nhịn ăn gián đoạn

Kết đôi với Jung Hae In trong dự án phim truyền hình 'Love Next Door', Jung So Min nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất tự nhiên và nhan sắc trẻ trung.

Tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim bom tấn Love Next Door, Jung So Min nhận được nhiều lời khen ngợi vì diễn xuất ăn ý với Jung Hae In cùng nhan sắc trẻ trung, vóc dáng mảnh mai, vòng eo con kiến. Nữ diễn viên sinh năm 1989 tiết lộ cô từng vật lộn với việc kiểm soát cân nặng trong nhiều năm vì có tạng người dễ tăng cân, khó giảm cân. Thời điểm mới gia nhập làng giải trí, cô thường xuất hiện với khuôn mặt tròn trịa, vóc dáng mũm mĩm. Để cải thiện vóc dáng, Jung So Min đã thử nhiều phương pháp giảm cân và cuối cùng, giảm thành công 10 kg nhờ nhịn ăn gián đoạn.

Jung So Min lựa chọn phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 nhưng chỉ ăn tập trung vào một bữa. Trong 8 tiếng được ăn, cô ăn nhiều và ăn no vào bữa trưa, bổ sung sữa dinh dưỡng, rau củ và trái cây vào các bữa còn lại để cơ thể có đủ năng lượng hoạt động. Cô nói không hoàn toàn với nước ngọt, nước có ga và các loại bánh kẹo. Ngoài ra, cô còn uống cà phê đen để tránh tình trạng tích nước trong cơ thể.

Jung So Min hiện duy trì cân nặng khoảng 42 kg, vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn.

Bên cạnh chế độ ăn kiêng, Jung So Min còn tích cực vận động để tiêu hao năng lượng dư thừa, cải thiện số đo vòng eo. Do học múa ba lê từ nhỏ, nữ chính Love Next Door ưu ái các bài tập giúp tăng độ dẻo dai cho cơ thể, tăng cường sức mạnh cơ core. Trong tuần, Jung So Min dành thời gian tập xen kẽ pilates và yoga. Hai bộ môn này không giúp giảm cân nhanh như tập cardio hay HIIT nhưng tăng cường cơ bắp, cải thiện sức khỏe và vóc dáng lâu dài.

Jung So Min gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Jung So Min sinh năm 1989, ra mắt với một vai phụ trong bộ phim truyền hình Bad Guy. Cô tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Các bộ phim của Jung So Min đóng phần lớn đều để lại ấn tượng tốt với khán giả. Một số phim nổi tiếng có sự góp mặt của Jung So Min là Nụ hôn tinh nghịch, Cuộc đời đầu tiên, Ánh cười chẳng còn vương mắt em, Hoàn hồn...

(Theo Soompi)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]