Con gái 21 tuổi của Gwyneth Paltrow khoe dáng gợi cảm

Apple Martin diện bộ áo tắm kẻ caro nhỏ xíu khoe body, tự tin thả dáng trên bãi biển The Hamptons, New York hôm 5/8.

Cô hiện là sinh viên năm cuối ngành luật, lịch sử và xã hội tại Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee. Hồi tháng 4, Apple tiết lộ với tạp chí Interview việc sẽ tham gia thêm một khóa học về sân khấu trước khi tốt nghiệp.

Người đẹp đang trong kỳ nghỉ hè, dành thời gian du lịch với bạn bè.

Gia đình Gwyneth Paltrow có một ngôi nhà trong khu phố sang trọng Amagansett ở The Hamptons. Nữ diễn viên và các con thường về đây nghỉ dưỡng vào mùa hè.

Apple được khen thừa hưởng sắc vóc của người mẹ nổi tiếng, nữ diễn viên 'Iron Man' Gwyneth Paltrow. Tuy nhiên, khác với mẹ, cô gái gen Z không tham gia showbiz từ sớm mà tập trung vào việc học và có cuộc sống kín tiếng. Cuối năm ngoái, Apple dự dạ hội quý tộc ở Paris, ra mắt giới thượng lưu. Cô là một trong hơn 20 tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt đến từ khắp thế giới được chọn dự dạ tiệc Le Bal. Sau sự kiện này, Apple trở thành cái tên gây chú ý.

Gwyneth Paltrow diện bikini gần giống con gái trong buổi chụp hình gần đây. Cô đào 52 tuổi thời trẻ là một mỹ nhân Hollywood, khiến nhiều sao nam mê đắm. Diễn viên đoạt giải Oscar từng hẹn hò Ben Affleck, đính hôn với Brad Pitt và kết hôn cùng ca sĩ Chris Martin của ban nhạc Coldplay. Cô và Chris Martin có hai con là Apple và Mose trước khi ly hôn năm 2014. Diễn viên hiện sống với người chồng thứ hai, nhà sản xuất phim Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow và con gái đọ sắc vóc trong một chuyến đi biển.

Apple Martin khi dự hội quý tộc vào tháng 11/2024, gây sốt với sắc vóc quyến rũ.