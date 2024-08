'Thảm họa dao kéo' tiết lộ gương mặt thời chưa thẩm mỹ

Trên Instagram 1,1 triệu người dõi theo, người phụ nữ 82 tuổi đăng bức ảnh bên con gái lúc nhỏ để chúc mừng sinh nhật con. Trong ảnh, bà toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ với mái tóc vàng bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát.

Jocelyn Wildenstein đăng ảnh thời trẻ.

Hình ảnh thời trẻ của bà được nhận xét trông hoàn toàn khác với hiện tại. Nhiều năm nay, Jocelyn Wildenstein nghiện phẫu thuật thẩm mỹ khiến ngoại hình biến dạng. Gần đây nhất, khi chụp ảnh đi nghỉ ở Miami với vị hôn phu - nhà thiết kế thời trang Lloyd Klein - vào tuần trước, bà lộ gương mặt căng cứng.

Jocelyn Wildenstein đi tắm biển với vị hôn phu vào tuần trước. Ảnh: Dailymail

Jocelyn Wildenstein, hiện sống ở New York, từng kết hôn với nhà kinh doanh nghệ thuật và tỷ phú Alec Wildenstein. Người phụ nữ gốc Thụy Sĩ trở nên nổi tiếng khi phẫu thuật thẩm mỹ giống mặt mèo và vụ ly hôn đình đám với Alec năm 1999. Jocelyn khẳng định bà sửa mặt để chiều lòng chồng vì ông thích mèo nhưng sau đó chồng lại ngoại tình với những phụ nữ khác. Tỷ phú Alec một mực phủ nhận chuyện ép vợ đi phẫu thuật và khẳng định từng ngăn cản nhưng vợ không nghe. Tòa án sau đó ra phán quyết ông Alec chia cho vợ 2,5 tỷ USD và trợ cấp 100 triệu USD mỗi năm trong 13 năm tiếp theo với điều kiện bà Jocelyn không được sử dụng tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, theo Dailymail.

Năm 2018, Jocelyn Wildenstein gây sốc khi tuyên bố phá sản. Bà nói không còn xu nào sau khi bị cắt khoản tiền trợ cấp ly hôn vào năm 2015. Trong đơn đệ trình lên tòa, Jocelyn giải thích bà vẫn còn sở hữu các bất động sản trị giá hơn 16 triệu USD nhưng nợ hơn 6 triệu USD, chưa có khả năng chi trả ngay. Từ một tỷ phú sống cuộc đời thượng lưu, bà Jocelyn không còn tiền tiết kiệm, không sổ hưu và việc làm.

Jocelyn Wildenstein trong một sự kiện năm 2022. Ảnh: Fendi

Trong khi nhiều người không thể hiểu nổi Jocelyn đã tiêu hết khoản tiền khổng lồ vào đâu, một số nguồn tin nói rằng bà Jocelyn là người tốt nhưng quá nhẹ dạ cả tin. "Bà ấy đã bị nhiều người lợi dụng lấy tiền", nguồn tin chia sẻ.

Gần đây, chồng chưa cưới tiết lộ Jocelyn Wildenstein đang thực hiện bộ phim tài liệu kể lại cuộc đời mình. Dự án do HBO sản xuất được mong chờ giúp Jocelyn kiếm được số tiền lớn. Bà cũng lên kế hoạch làm show truyền hình thực tế do đội ngũ đứng sau show ăn khách Keeping Up With the Kardashians sản xuất. "Jocelyn muốn kể câu chuyện cuộc đời bằng chính giọng nói của cô ấy", nhà thiết kế Lloyd Klein cho hay.

