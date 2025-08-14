Hai thói quen giúp Trương Mạn Ngọc trẻ lâu ai cũng áp dụng được

Hôm 8/8, diễn viên 61 tuổi gây bất ngờ với khán giả khi lần đầu đăng video trên mạng xã hội Xiaohongshu, chia sẻ những hình ảnh bình dị của bản thân với gương mặt ít son phấn, tóc buộc gọn. Chưa đầy một ngày, video thu hút gần 70.000 lượt thích và gần 50.000 bình luận, hàng trăm nghìn chia sẻ. Các cụm từ khóa liên quan Trương Mạn Ngọc vào danh sách chủ đề nổi bật trên Weibo, Douyin. Nhiều người dùng mạng nhận xét minh tinh đẹp mặn mà theo thời gian.

Dù không tránh khỏi một vài dấu hiệu thời gian, vẻ thanh lịch và khí chất của Trương Mạn Ngọc không hề suy giảm.

Uống nước ấm khi thức dậy

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cách đây nhiều năm, Trương Mạn Ngọc được hỏi về bí quyết làm đẹp, cô mỉm cười và nói: "Tôi luôn uống hai cốc nước ấm lớn mỗi ngày sau khi thức dậy".

Minh tinh Hong Kong giải thích rằng không cần phải uống hết trong một hai lần, mà chỉ cần uống từ từ từng ngụm, để cơ thể được đánh thức từ bên trong. Cô tin rằng điều này giúp làm sạch ruột, giải độc và làm sáng da. Người đẹp quan niệm để làm đẹp da, trước tiên cần loại bỏ "rác thải" tích tụ trong cơ thể, sau đó mới bổ sung dưỡng chất để phát huy tối đa công dụng.

Chăm vận động

Ngoài việc uống nước khi thức dậy, Woman cho biết thói quen chăm vận động hàng ngày cũng góp phần giúp Trương Mạn Ngọc giữ dáng vẻ tràn đầy sức sống, năng động. Năm 2024, cô được chọn là đại sứ cầu lông Trung - Pháp, từng thi đấu giao hữu với tay vợt huyền thoại Lâm Đan.

Minh tinh Hong Kong còn tranh thủ đi bộ bất cứ khi nào có thể. Thói quen này đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, nhờ đó vóc dáng, làn da đều khỏe mạnh, trẻ đẹp. "Tôi thực sự thích đi bộ vì nó cho phép tôi nhìn rõ địa điểm và những chi tiết của cuộc sống ở đó. Những gì tôi tiếp thu được khi đi bộ thường mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng và kỷ niệm", Trương Mạn Ngọc nói.

Vóc dáng trẻ trung, năng động của minh tinh Hong Kong ở tuổi lão niên.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964 tại Hong Kong, sau đó nhập cư Anh năm 8 tuổi. Tới 18 tuổi, cô về Hong Kong. Năm 1983, Trương Mạn Ngọc thi Hoa hậu Hong Kong rồi đạt giải á hậu. Với chiến thắng này, cô bắt đầu ký hợp đồng với TVB và chính thức trở thành một ngôi sao trong showbiz.

Thời kỳ cao điểm, Mạn Ngọc từng đóng đến 12 phim điện ảnh, truyền hình một năm. Trong sự nghiệp, cô đóng với nhiều ngôi sao tên tuổi như Thành Long, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Lê Minh... lẫn các đạo diễn nổi tiếng nhất như Từ Khắc, Vương Gia Vệ... Cô từng đoạt 5 giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và 4 giải Kim Mã. Năm 2004, cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Cô ở ẩn từ khi ngừng đóng phim năm 2012, ngao du thế giới, làm việc yêu thích.