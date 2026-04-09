Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Mới đây, Lương Bích Hữu khoe một bức ảnh đời thường nhưng điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước nhan sắc ở tuổi 42 của nữ ca sĩ.

Ngay dưới bài đăng, fan dành nhiều bình luận khen ngợi cho ngoại hình "trẻ mãi không già", "bị thời gian bỏ quên" của Lương Bích Hữu.

Để có được diện mạo "lão hóa ngược", Lương Bích Hữu trải qua hành trình nỗ lực và kiên trì. Vài năm trước, cô rơi vào giai đoạn tăng cân mất kiểm soát, có lúc cán mốc 65kg. Những bình luận trái chiều về ngoại hình là động lực giúp ca sĩ lấy lại vóc dáng. Từ giữa năm 2024, Lương Bích Hữu tập trung chế độ tập luyện, ăn uống khoa học, giảm được 20kg. Quá trình siết cân khó khăn ở giai đoạn đầu khi cô phải làm quen với chế độ ăn kiêng, giảm tinh bột. Sau đó, mọi chuyện đi vào ổn định và cô duy trì hình thể mảnh mai đến nay.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, Lương Bích Hữu từng gây chú ý khi tạo dáng nghiêng đầu cười rạng rỡ, gợi nhớ khoảnh khắc đã được chụp năm 2005. So với 21 năm trước, nhan sắc hiện tại ở tuổi 42 của nữ ca sĩ được cho là không thay đổi nhiều, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều giữ được vẻ trong trẻo đặc trưng trước đây.

Khán giả cũng bày tỏ sự thích thú khi nhìn lại hình ảnh 2 thập kỷ trước của Lương Bích Hữu. Thời điểm này, Lương Bích Hữu là một trong những giọng ca được giới trẻ yêu thích, nổi tiếng với bản hit "Cô gái Trung Hoa", "Dằm trong tim" - loạt ca khúc gắn với thời thanh xuân của người hâm mộ thế hệ 8X, 9X.

Hồi tháng 12/2025, video Lương Bích Hữu nhận bằng tốt nghiệp khoa Sư phạm âm nhạc sau nhiều năm học Nhạc viện TPHCM đạt gần 4 triệu lượt xem. Khán giả nhận xét, ca sĩ bước vào tuổi tứ tuần nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi.