Trúc Anh 'Mắt biếc' được khen thon gọn hơn sau thời gian nỗ lực giảm cân

Xuất hiện tại một sự kiện quảng bá mỹ phẩm gần đây, Trúc Anh thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, đặc biệt vóc dáng đã thon gọn hơn nhiều so với thời điểm một năm trước. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ ngoài cũng như sự nỗ lực cải thiện vóc dáng.

"Nay bạn này ốm gọn hơn trước nhiều rồi", "Khâm phục sự nỗ lực của bạn này thật sự", "Trúc Anh có vẻ có cơ địa tích nước nhiều ở thân trên chứ chân nhỏ và rất thon"... là một số nhận xét sự về sự thay đổi ngoại hình theo hướng tích cực của Trúc Anh.

Thời gian qua, Trúc Anh kiên trì tập luyện cũng PT kết hợp ăn uống điều độ để cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Cô xem đây là "hành trình tìm lại sự rạng rỡ đến từ bên trong". Diễn viên sinh năm 1998 kết hợp tập cardio với các bài kháng lực vừa sức nhằm cải thiện sức bền lẫn sức mạnh. Cô không ham tập nặng mà tập trung duy trì vào việc vận động đều đặn. Bên cạnh gym, Trúc Anh còn tập pilates, đánh cầu lông, bơi lội.

Trúc Anh cũng cho biết một trong những nguyên nhân gây tăng cân mất kiểm soát của cô đến từ hội chứng buồng trứng đa nang. Do đó, việc vận động thường xuyên hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, góp phần cân bằng nội tiết tố, thúc đẩy trao đổi chất, từ đó hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ.

Vận động thể chất cũng góp phần không nhỏ giúp giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện sức khỏe tinh thần cho nữ diễn viên 9X. Trúc Anh cho biết hiện mức cân cũng như sức khỏe đã ổn định hơn. Riêng cân nặng, cô đặt mục tiêu giảm khoảng 10 kg nữa.

Khi chưa gặp phải vấn đề về sức khỏe tinh thần, Trúc Anh có cân nặng dao động trong khoảng 45 - 46 kg. Sau đó, cô có thời điểm nặng hơn 80 kg do trầm cảm và rối loạn ăn uống. Nữ diễn viên từng phải uống thuốc điều trị bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp nên cũng khiến cơ thể dễ tăng cân hơn bình thường và hạn chế về khả năng tập thể dục.

Trúc Anh sinh năm 1998, học ngành Quản trị truyền thông của một trường đại học quốc tế. Cô bước vào showbiz với vai Hà Lan trong phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ, diễn chung với Trần Nghĩa (vai Ngạn). Dù diễn xuất hạn chế, cô được yêu mến vì vẻ đẹp ngọc nữ, phù hợp với nhân vật trên trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sau này, cô xuất hiện thêm trong các phim Ngốc ơi tuổi 17, Nhỏ lớp trưởng, Thiên thần hộ mệnh, Đánh cắp số phận...

