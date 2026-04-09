12 cách phối sơ mi tôn dáng

Theo WWW, một trong những cách mặc sơ mi mùa xuân hè được nhiều người áp dụng là dùng chúng như áo khoác. Bạn có thể diện đầm maxi màu kem bên trong, sơ mi trắng khoác ngoài, kết hợp giày loafer và túi tote. Để thêm sinh động, hãy phối vòng choker hoặc dây chuyền mảnh, khuyên tai mạ vàng. Bộ đồ toát lên vẻ thanh lịch mà vẫn giữ được sự thoải mái, phù hợp đi làm, đi chơi, dạo phố với bạn bè.

Với kiểu biến sơ mi thành áo khoác, bạn còn có thể kết hợp tank top, quần shorts bermuda, giày loafer và túi bowling. Để tạo vẻ trẻ trung, bạn hãy chọn sơ mi màu nổi.

Vào những ngày thời tiết giao mùa, hãy thử sơ mi kẻ sọc, sơ vin cùng quần ống rộng, kết hợp áo khoác bóng chày hoặc bomber, sandals cao gót. Trang phục phù hợp với người ưa chuộng vẻ sang trọng và năng động.

Một trong những kiểu mặc được nhiều ngôi sao áp dụng là sơ mi lụa và chân váy dáng cột. Để bộ cánh tạo sức hút, hãy dùng cặp màu tương phản. Trong trường hợp này, bạn có thể phối giày cao gót nếu dự tiệc, hoặc dép xỏ ngón khi đi làm.

Ngoài váy dáng cột, bạn còn có thể dùng chân váy chữ A dáng xòe rộng. Bộ cánh chất liệu linen hoặc cotton được phối theo kiểu này phù hợp với nhiều hoàn cảnh gồm đi làm, du lịch, gặp gỡ bạn bè.

Sơ mi dáng thụng và quần ống rộng là bộ đôi thường xuyên được áp dụng những năm gần đây. Để thêm phong cách, hãy dùng áo dệt kim thắt ngang vai tạo thành khăn choàng.

Cũng với kiểu buộc áo ngang vai, thay vì sơ vin áo với quần, bạn hãy buông áo bên ngoài, đi kèm chân váy mini, giày búp bê. Cách mặc này trẻ trung hơn, thích hợp cho những cô gái tự tin vào đôi chân.

Sơ mi tay bồng đắp ren hoặc dập lỗ mang phong cách đồng quê là một trong những kiểu mốt hot ba năm nay. Chỉ cần mặc chúng cùng quần jeans ống đứng, giày lưới, bạn đã có bộ đồ ghi điểm.

Cũng với kiểu sơ mi trên, bạn có thể chọn cách mặc khác với gilet len bên ngoài, quần shorts bermuda bằng kaki, giày loafer và túi tote. Những bạn yêu thích vẻ hoài cổ thích hợp với kiểu phối này.

Để làm mới công thức sơ mi và chân váy mini, bạn hãy dùng tất màu nổi kết hợp sandals. Theo WWW, cách phối này khiến bạn nổi bật hơn cả mang bốt cao hoặc giày cao gót kiểu cách.

Sơ mi cộc tay đi kèm cardigan, quần shorts nhung và giày búp bê. Cách mặc này phù hợp những ngày giao mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường.

Những cô gái theo đuổi phong cách tối giản có thể chọn sơ mi dáng ngắn, quần vải dáng baggy, giày loafer, nhấn bằng túi mini.