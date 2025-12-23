Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Lương Bích Hữu khoe tấm bằng cử nhân đại học ở tuổi 41. Rất nhiều fan và bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ.

Ở tuổi trung niên nhưng Lương Bích Hữu vẫn luôn có nhan sắc trẻ đẹp cùng vóc dáng thon gọn.

Được biết, để có vóc dáng như hiện tại, nữ ca sĩ đã tự giảm 20kg.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ khiến công chúng bất ngờ với màn giảm cân ngoạn mục giúp vóc dáng trở nên thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Nhìn ngoại hình hiện tại, ít ai ngỡ rằng nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát, nặng tới 65kg. Từ đó, giọng ca "Dằm trong tim" đã đặt ra mục tiêu quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng và đảm bảo sức khoẻ.

Nhờ quá trình nỗ lực tập luyện, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, tới nay Lương Bích Hữu đã giảm thành công 20kg, sở hữu thân hình cân đối, quyến rũ.

Vào hồi đầu năm 2025, Lương Bích Hữu hào hứng khoe hình ảnh đời thường với đông đảo khán giả. Cô diện áo crop top, khéo léo khoe vòng hai thon gọn và nhan sắc tươi trẻ. Lúc đó, Bích Hữu tiết lộ chỉ còn 45kg.

Nhiều khán giả đã dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp trẻ trung, dường như "bị thời gian bỏ quên" của Lương Bích Hữu.

Dù ở tuổi U50 nhưng người đẹp vẫn thoải mái diện những kiểu trang phục phá cách, có những màu sắc nổi bật, vô cùng trẻ trung.

Lương Bích Hữu sinh năm 1984. Cô là ca sĩ thập niên 2000, nổi nhất trong thời gian hoạt động cùng nhóm H.A.T với một số bản hit như "Anh không muốn bất công với em", "Taxi"... Một số ca khúc solo của nữ ca sĩ như "Dằm trong tim", "Cô gái Trung Hoa" phổ biến trong giới trẻ. Năm 2011, Lương Bích Hữu tạm rời showbiz do bị bỏng nặng trong lúc biểu diễn.