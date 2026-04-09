Bộ sưu tập giày dép xa xỉ của á hậu Huyền My

Nổi tiếng là 'phú bà' mê hàng hiệu, Huyền My liên tục bổ sung giày dép mới vào tủ đồ. Gần đây, cô chuộng mẫu loafer của Loro Piana - thương hiệu được mệnh danh là biểu tượng của giới thượng lưu, trong đó thiết kế giá khoảng 30 triệu đồng mà Huyền My diện được giới tỷ phú, nhà giàu yêu thích.

Á hậu sắm đa dạng kiểu giày dép, phù hợp với nhiều phong cách trang phục. Đi du lịch, cô thường diện dép lê, sandals để tạo sự thoải mái. Trong tủ đồ, Huyền My có cả chục đôi dép của Dior, Hermes, Louis Vuitton... giá khoảng vài chục triệu đồng mỗi đôi.

Đôi sneakers của Dior giá khoảng 28 triệu đồng được Huyền My ưa chuộng trong nhiều chuyến vi vu khắp thế giới.

Với thời trang thanh lịch, công sở, người đẹp thường xuyên diện mẫu sling back của Miu Miu, giá hơn 30 triệu đồng.

Huyền My nhiều lần khoe đôi cao gót đinh tán biểu tượng của thương hiệu Valentino. Thiết kế được cô diện cả khi đi làm và đi sự kiện.

Trong một lần đi event, người đẹp diện mẫu cao gót Amina Muaddi giá khoảng hơn 20 triệu đồng. Thiết kế sau đó được cô thanh lý với giá 5 triệu đồng vì rộng gót.

Các mẫu giày hot trend được tín đồ thời trang yêu thích đều được Huyền My cập nhật. Khi diện đồ phong cách nữ sinh, á hậu phối với giày platform của Stella McCartney.

Nhiều mẫu sneakers của Louis Vuitton giá xấp xỉ 30 triệu đồng liên tục được Huyền My sắm sửa vào tủ đồ.

Thời điểm năm 2019, cô mê mệt đôi sục của Hermes và diện liên tục đi nhiều nơi. Gần đây, á hậu đăng bán thanh lý thiết kế này.

Mẫu loafer của Chanel cũng được Huyền My nhượng lại với giá 3,5 triệu đồng sau nhiều năm liên tục diện dạo phố.