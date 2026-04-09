Vẻ ngọt ngào của 'girl công sở tâm cơ' Vũ Thu Hoài

Vũ Thu Hoài đang được chú ý với vai Mỹ Linh, một cô gái thành đạt, tham vọng nhưng tâm cơ, không từ thủ đoạn để đạt mục đích trong phim truyền hình "Bước chân vào đời". Diễn xuất của cô khiến nhiều khán giả thích thú, đặt cho nhân vật biệt danh "girl công sở tâm cơ".

Diễn viên được nhận xét có vẻ đẹp sang trọng, sắc sảo và lạnh lùng, phù hợp với vai 'phú bà tâm cơ'.

Bên cạnh diễn xuất, Vũ Thu Hoài cũng đầu tư trang phục để phù hợp tính cách nhân vật. Vào vai phụ nữ thành đạt trong 'Bước chân vào đời', Vũ Thu Hoài ưu tiên các bộ đồ công sở đơn sắc, phong cách thanh lịch, sang trọng phối cùng phụ kiện hàng hiệu.

Phần lớn tủ đồ của Vũ Thu Hoài do cô thiết kế, lên mẫu để phù hợp với vóc dáng sau sinh, khi vòng hai và bắp tay chưa thực sự thon thả.

Một số set đồ dáng ngắn giúp diễn viên trông trẻ trung, hiện đại hơn trong tạo hình doanh nhân.

Vũ Thu Hoài và Lưu Huyền Trang ở hậu trường phim "Bước chân vào đời".

Vũ Thu Hoài sinh năm 1990, quê Tuyên Quang, từng được biết đến với vai trò MC truyền hình và đảm nhận một số vai nhỏ trong các phim: "Ghét thì yêu thôi, "Nhà trọ Balanha", "Người phán xử"...

Năm 2020, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - hiện là đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT một công ty trong lĩnh vực golf. Cuối năm 2022, hai vợ chồng đón con đầu lòng, tên thân mật là Tiger. Từ khi kết hôn và có con, cô ít hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc tổ ấm và phát triển thương hiệu thời trang riêng.

Vũ Thu Hoài cho biết trước khi tái xuất trong 'Bước chân vào đời', cô từng từ chối nhiều lời mời đóng phim vì muốn dành nhiều thời gian cho con đồng thời tự ti về ngoại hình sau sinh. Nhiều người nói cô ở ngoài rất vừa vặn nhưng lên hình là trông lại tròn trịa hơn hẳn. Vì vậy, cô muốn chờ đến khi hình ảnh thật chỉn chu mới quay lại. "Đó không chỉ là cách tôi giữ hình ảnh cá nhân mà còn tôn trọng khán giả", diễn viên nói.

Diễn viên cho biết được chồng doanh nhân ủng hộ tái xuất màn ảnh, theo đuổi đam mê. Trở lại phim trường sau 5 năm vắng bóng, cô thấy phấn khích và mong muốn được thử thách bản thân trong nhiều dạng vai.