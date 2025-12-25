Nhan sắc không son phấn của bạn gái thiếu gia Đức Phạm

Kể từ khi công khai hẹn hò với doanh nhân Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh tích cực đăng tải những video ghi lại khoảnh khắc đời thường như cắm hoa, nấu ăn, chăm sóc da. Trong video khoe chu trình skincare cuối ngày, Vũ Thúy Quỳnh cho thấy cô có làn da mộc mịn màng sau khi tẩy bỏ lớp trang điểm. Người đẹp có hàng chân mày đậm nét, sống mũi cao.

Cô được nhiều người khen có các đường nét nhỏ nhắn, thanh thoát. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhận xét hàng chân mày quá đậm màu khiến gương mặt Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 trông "hơi dừ", tạo cảm giác già hơn tuổi.

Nhan sắc sau khi tẩy trang của Vũ Thúy Quỳnh.

Để giữ làn da khỏe đẹp, Vũ Thúy Quỳnh chú trọng khâu tẩy trang, làm sạch da mặt cuối ngày để loại bỏ mỹ phẩm, dầu thừa, bụi bẩn gây bít tắc lỗ chân lông. Sau khi làn da được làm sạch, cô đắp mặt nạ và thực hiện các bước cơ bản bao gồm toner, serum, kem dưỡng cho da mặt, son dưỡng môi...

Trong chu trình chăm sóc da cuối ngày, Vũ Thúy Quỳnh còn sử dụng serum retinol, có công dụng kích thích sản xuất collagen, làm chậm tốc độ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm.

Vũ Thúy Quỳnh theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuất hiện với những trang phục khoe hình thể. Để giữ gìn vóc dáng, mỹ nhân quê Điện Biên tích cực tập luyện nhiều bộ môn như pickleball, gym.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên, là cử nhân ngành Quản lý đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-94 cm. Cô có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024, trước khi trở thành Á hậu Miss Universe Vietnam 2024.

Hôm 11/11, thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - gây chú ý khi đăng bức hình ôm Vũ Thúy Quỳnh trên sân pickleball và bày tỏ: "Yêu em". Cả hai cũng liên tục xuất hiện cùng nhau trên sân pickleball và một số sự kiện showbiz. Khi được hỏi về chuyện tình cảm với chồng cũ Diệp Lâm Anh, Vũ Thúy Quỳnh không phủ nhận. Cô nói: "Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật hay đạo đức".