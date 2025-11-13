Cuộc sống của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm sau ba năm ly hôn

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm từng là đôi vợ chồng được nhiều khán giả quan tâm, theo dõi. Cả hai trải qua thời gian hẹn hò mật ngọt và kết hôn năm 2018, khi Diệp Lâm Anh mang thai con gái đầu lòng Boorin.

Tuy nhiên, một năm sau, khi đã có thêm cậu con trai, hôn nhân của diễn viên bắt đầu rạn nứt. Diệp Lâm Anh và Đức Phạm ly thân rồi ly hôn năm 2022. Đến nay họ đã 'đường ai nấy đi' được hơn ba năm, mỗi người đều có cuộc sống mới.

Khuya 11/11, doanh nhân Đức Phạm gây chú ý khi đăng ảnh ôm ấp Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh, nói lời yêu cô trên trang cá nhân. Chỉ sau nửa ngày, bài đăng của Đức Phạm thu hút gần 30.000 lượt 'like', hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội.

Đây là lần đầu sau ba năm ly hôn Diệp Lâm Anh, thiếu gia họ Phạm chính thức công khai mối quan hệ mới. Trước đó, doanh nhân 9X kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về công việc, đời tư.

Trước khi yêu Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò các mỹ nhân showbiz Việt.

Trong ảnh, đầu năm 2015, chàng thiếu gia mặc bảnh bao xuất hiện bên hoa hậu Quế Anh trong một sự kiện ở Bắc Giang (cũ), làm dấy lên tin đồn cả hai bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, đại diện của Quế Anh phủ nhận.

Năm 2024 Đức Phạm sánh đôi ca sĩ Quế Vân dự một buổi khai trương tại TP HCM.

Tháng 2/2024 doanh nhân 9X bay từ TP HCM ra Hà Nội dự tiệc sinh nhật ca sĩ hơn anh 10 tuổi.

Khi bị đồn có mối quan hệ tình cảm với chồng cũ Diệp Lâm Anh, Quế Vân phủ nhận. Ca sĩ giải thích hai người chỉ là chị em thân thiết, chơi chung một nhóm bạn nhiều năm nay.

Hồi đầu tháng 1/2024 Đức Phạm bị bắt gặp hôn môi Á hậu Thể thao Việt Nam 2022 Chu Thị Ánh trong một quán bar ở TP HCM.

Được hỏi về Đức Phạm, Chu Thị Ánh nói cả hai "không có quan hệ tình cảm" và từ chối bình luận về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, trao đổi với Ngôi Sao, chồng cũ Diệp Lâm Anh cho biết sau ly hôn anh chưa tìm được tình yêu mới. 'Đôi lần tôi cũng muốn cho bản thân cơ hội hẹn hò nhưng duyên vẫn chưa đến', thiếu gia 9X từng thổ lộ.

Ngoài kinh doanh lĩnh vực đồ uống, là chủ chuỗi quán trà sữa nổi tiếng tại TP HCM, Đức Phạm còn giữ vai trò CEO một công ty giải trí.

Tháng 10/2024 tham gia một talkshow, doanh nhân 9X bày tỏ việc trở thành 'người nổi tiếng ngoài mong đợi' mang lại cho anh nhiều phiền toái.

'Tôi hài lòng với những giừ đang có, cảm thấy bản thân đủ đầy. Hiện tôi nỗ lực, tập trung hết sức cho công việc để chứng minh mình không chỉ biết ăn chơi như lời đồn', Đức Phạm nói.

Sau thời gian căng thẳng, doanh nhân 9X và vợ cũ - diễn viên Diệp Lâm Anh - giữ mối quan hệ hòa bình để hai con chung của họ được hưởng sự quan tâm, yêu thương từ cả cha và mẹ.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018. Cuối năm 2019, hôn nhân của anh và nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, mỗi người được quyền nuôi một đứa con.

Sau đổ vỡ, Diệp Lâm Anh tìm được tình yêu mới bên bạn trai kém 11 tuổi - người mẫu Phạm Kiên. Diễn viên công khai mối quan hệ đầu năm 2025.

Trong ảnh, hồi tháng 8 Diệp Lâm Anh mặc sexy đón sinh nhật bên người yêu Gen Z. Diễn viên nói 'bạn trai không đúng gu nhưng cho tôi cảm giác an toàn'.

Hồi đầu năm 2025 đôi uyên ương cùng nhau du lịch Mù Cang Chải, tận hưởng hạnh phúc khi dạo chơi, ngắm cảnh thiên nhiên Tây Bắc.

Diệp Lâm Anh tâm sự cô từng nghĩ phải quen người có thể lo cho mình và các con cuộc sống ổn định, kinh tế vững vàng. Tuy nhiên, khi Phạm Kiên xuất hiện, Diệp Lâm Anh gạt bỏ mọi tiêu chuẩn.

'Sau bao giông bão, tôi thèm cảm giác được bình yên. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, chưa có gì chắc chắn. Tuy nhiên, mối quan hệ này khiến tôi hạnh phúc', Diệp Lâm Anh nói.

Bà mẹ hai con buồn vì không thể cho bé Boorin và BBoy một tổ ấm đầy đủ nhưng cô cố gắng trở thành người mẹ tốt, yêu thương vô điều kiện và làm chỗ dựa tin cậy cho các con.

Khi có thời gian, Diệp Lâm Anh thường đưa hai nhóc tỳ đi chơi, du lịch đó đây. Rời biệt thự của gia đình chồng cũ, Diệp Lâm Anh và con ở nhà thuê một thời gian sau đó chuyển tới sống trong cơ ngơi 600 m2 được mẹ cô cho.

Ngoài các con cùng bạn trai mới Phạm Kiên, Diệp Lâm Anh tìm được niềm vui, sự động viên từ những người bạn thân lâu năm như Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn.

Bộ ba thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ mọi vui buồn. Trong ảnh, hồi tháng 9, Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang tụ họp trong tiệc sinh nhật stylist Pông Chuẩn ở một nhà hàng tại TP HCM.

Để có nền tảng kinh tế vững chắc lo cho bản thân và các con sau ly hôn, từ năm 2023 Diệp Lâm Anh trở lại làng giải trí, hoạt động nghệ thuật tích cực.

Cô phát hành ca khúc mới 'Thế gian muôn màu', tham gia 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', vào thành đoàn 7 người cùng Trang Pháp, Lan Ngọc, Thu Phương, MLee, Lệ Quyên và Mỹ Linh.

Sau 'Chị đẹp', Diệp Lâm Anh gia nhập nhóm nhạc LUNAS cùng Trang Pháp, Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh và Huyền Baby.

Bên cạnh nghệ thuật, diễn viên vẫn duy trì việc kinh doanh, livestream bán hàng, phát triển thương hiệu thời trang riêng và tăng cường hoạt động trên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh từng bật mí thu nhập một buổi live bán hàng của cô gấp hàng chục lần cát-xê đi sự kiện.

Ở độ tuổi U40, sau hai lần sinh nở, Diệp Lâm Anh vẫn khiến nhiều bạn bè, khán giả trầm trồ mỗi lần mặc sexy, khoe body. Diễn viên nói cô luôn ý thức chăm chút bản thân kỹ lưỡng, làm mới mình trong mắt mọi người.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình 'Cuộc đua kỳ thú'. Năm 2018, cô kết hôn với thiếu gia Đức Phạm và ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang. Sau một năm chung sống, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm ly hôn vào tháng 8/2022.