Nhan sắc ít son phấn của 'chị đẹp' Lan Ngọc

Thông qua đoạn video ngắn chia sẻ gương mặt có phần mũm mĩm hơn sau kỳ nghỉ Tết, Lan Ngọc hé lộ nhan sắc khi chưa son phấn. Khi chưa có son phấn, làn da của nữ diễn viên sinh năm 1990 tương đối đều màu, mịn màng. Lan Ngọc có dáng mặt hơi tròn, đường chân mày đậm nét, mắt to, cùng đôi môi căng mọng.

Trước đó, Lan Ngọc từng hé lộ cô có làn da nhạy cảm. Chỉ cần làm biếng tẩy trang một hôm cũng có thể nổi mụn. Do đó, nữ diễn viên rất chú trọng khâu làm sạch da, nhất là khi tính chất công việc đòi hỏi thường xuyên phải trang điểm. Bên cạnh tẩy trang, rửa mặt kỹ lưỡng, Lan Ngọc cũng xem kem chống nắng như vật bất ly thân. Bước này giúp hạn chế tác hại của tia UV lên da, nhờ đó bảo toàn làn da đều màu, giảm tốc độ lão hóa.

Để giữ gìn làn da khỏe đẹp, người đẹp 9X cũng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Cô chú trọng bổ sung chất xơ bằng các loại củ, nước ép, thực phẩm chức năng đồng thời hạn chế tiêu thụ các thức uống chứa nhiều đường.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Cô từng đoạt quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2015. Lan Ngọc được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư - Cánh đồng bất tận. Cô cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Cô gái từ quá khứ...

Năm 2023, Ninh Dương Lan Ngọc thử sức cuộc thi âm nhạc Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bản Việt mùa đầu tiên. Năm 2024, cô cùng các chị đẹp Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh thành lập nhóm nhạc LUNAS.