Mỹ nhân tuổi Ngựa có tài sản "khủng", được mệnh danh ngọc nữ showbiz Việt

Mỹ nhân tuổi Ngựa có tài sản “khủng”

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô từng thổ lộ mình lớn lên trong một gia đình không quá dư dả. Những ngày đầu theo nghề, cô từng đối diện với không ít khó khăn, thậm chí áp lực tài chính, và phải tự xoay xở để theo đuổi con đường diễn xuất.

Sau nhiều năm làm nghệ thuật, hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ với khối tài sản “khủng”. Người đẹp hiện sống trong căn biệt thự bề thế có 2 mặt tiền thuộc “khu nhà giàu” ở TP.HCM. Trước đó, Ngô Kiến Huy từng tiết lộ rằng, căn biệt thự này có giá ước tính lên tới 70 tỷ đồng.

Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là ngọc nữ của showbiz Việt. (Ảnh: FBNV)

Căn biệt thự này có thiết kế 4 tầng với diện tích khoảng 210m2, có sân vườn rộng rãi, được người đẹp cầu kỳ trang trí từng góc nhỏ. Theo thông tin trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn là chủ sở hữu của 2 căn hộ khác ở TP.HCM.

Bên cạnh biệt thự “khủng” cùng nhiều bất động sản giá trị, Ninh Dương Lan Ngọc cũng thường xuyên gây choáng với những món đồ hiệu xa xỉ, những chiếc xe sang đắt tiền khi xuất hiện ở các sự kiện của làng giải trí.

Mới đây nhất, khi dự sự kiện thảm đỏ "Male Icon Awards 2025", mỹ nhân tuổi ngựa này nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan khách với chiếc váy dài của thương hiệu Vivienne Westwood.

Đây là chiếc váy mang tính biểu tượng, được nhiều người nổi tiếng ưa thích. Nó nằm trong bộ sưu tập Thu-Đông 2025 "Vive La Cocotte" của Vivienne Westwood. Được biết, thiết kế mà Ninh Dương Lan Ngọc diện có giá lên tới gần 300 triệu đồng.

Trên thực tế, việc Lan Ngọc sở hữu khối tài sản “khủng” cùng những món đồ hiệu đắt đỏ không quá xa lạ với khán giả. Bởi thu nhập của cô cũng ở ngưỡng khiến nhiều người phải ước ao.

Theo đó, Lâm Vỹ Dạ từng úp mở trong 1 chương trình truyền hình rằng, thu nhập của nữ diễn viên sinh năm 1990 này lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Số thu nhập này đến từ nhiều nguồn: Đóng phim, quảng cáo, làm đại diện thương hiệu, doanh thu từ mạng xã hội…

Khuôn viên biệt thự của Ninh Dương Lan Ngọc. (Ảnh: FBNV)

Nàng “ngọc nữ showbiz Việt” và sự nghiệp rực rỡ

Không chỉ có được cuộc sống sang chảnh cùng nền tảng tài chính đáng mơ ước đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn nắm trong tay sự nghiệp rực rỡ.

Cô bước vào làng giải trí Việt từ những năm 2010, với dấu ấn đặc biệt là vai nữ chính trong phim Cánh đồng bất tận. Ở tuổi đôi mươi, Ninh Dương Lan Ngọc đã trở thành chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam nhờ nhân vật Nương trong bộ phim này.

Cũng nhờ vai diễn, mỹ nhân tuổi Ngựa đã giành được tới 3 giải thưởng lớn của điện ảnh Việt: Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng và Mai Vàng. Cô là diễn viên hiếm hoi sở hữu cùng lúc cả 3 giải thưởng danh giá nói trên chỉ nhờ một vai diễn.

Để có được dấu mốc đầu đời chói lọi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng phải hi sinh không nhỏ: "Suốt hai tháng, tôi không được dùng điện thoại, không được gặp gia đình mà chỉ có quay phim. Quay xong một ngày, tôi về nhà ăn và ngủ. Công việc cứ tuần hoàn nên tăng tận 8kg, một điều khủng khiếp với tôi. Lúc đó, tôi cũng không thể làm bất cứ việc gì khác. Sau khi phim kết thúc, người tôi đầy vết muỗi chích, vết thâm, một năm sau mới hết những vết sẹo và tự tin mặc váy".

Không chỉ sở hữu nhan sắc khả ái, Ninh Dương Lan Ngọc còn có khả năng diễn xuất nổi trội. (Ảnh: FBNV)

Cũng nhờ vậy, người đẹp vụt sáng trở thành ngôi sao của làng giải trí, được mệnh danh là “ngọc nữ của showbiz Việt” và xuất hiện trong hàng loạt dự án từ hài, tâm lý, cổ trang, truyền hình lẫn điện ảnh. Nhắc tới Ninh Dương Lan Ngọc, người ta sẽ nhớ ngay tới những dự án đình đám: Tèo em, Vừa đi vừa khóc, Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám: Chuyện chưa kể…

Song song với điện ảnh, Lan Ngọc còn ghi điểm khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Không ít khán giả thừa nhận rằng hình ảnh đời thường, duyên dáng, thông minh và có phần hài hước của cô trong các gameshow đã giúp Lan Ngọc tỏa sáng hơn, chinh phục thêm nhiều phân khúc khán giả.

Chính sự kết hợp giữa tài năng, sức bền cùng cách xây dựng hình ảnh sạch sẽ đã khiến Ninh Dương Lan Ngọc giữ vững danh xưng ngọc nữ của showbiz Việt hàng thập kỷ.