Nguyên nhân không ngờ tới khiến bụng dưới phình to

Tham gia chương trình sức khỏe của Nhật Bản - Health Requires X - bác sĩ Akihiro Sakurai, giám đốc Phòng khám Sản phụ khoa Sakurai, cho biết nguyên nhân khiến bụng dưới nhô to không chỉ đến từ phù nề hay thiếu vận động, mà còn liên quan đến "tử cung lạnh".

Bác sĩ Sakurai giải thích rằng "tử cung lạnh" cho thấy sự lưu thông máu kém ở vùng gần tử cung. Nếu không được cải thiện, nó có thể dẫn đến đau bụng kinh dữ dội, rối loạn kinh nguyệt. Tử cung thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể phụ nữ, và động mạch tử cung chịu trách nhiệm bơm máu vào tử cung. Khi lưu lượng máu từ động mạch bị tắc nghẽn, nó có thể gây ra tử cung lạnh".

Bụng dưới phình to có thể gặp ở cả người thừa cân lẫn người có vóc dáng gọn gàng.

Tử cung lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu khắp vùng bụng dưới, làm chậm quá trình trao đổi chất, gây khó khăn trong việc loại bỏ chất thải và khiến mỡ tích tụ ở vùng bụng dưới nhiều hơn.

Về nguyên nhân khiến tử cung lạnh, bác sĩ Sakurai nói rằng do con người hiện đại có xu hướng ngồi lâu một chỗ, ít vận động. Tư thế ngồi khiến cơ thể bị cong và chèn ép các mạch máu, làm cho động mạch tử cung bị "xẹp", dẫn đến tuần hoàn máu kém.

Nhóm nghiên cứu của chương trình cũng tiến hành thí nghiệm đối với bà Yoshida - người bị béo phì vùng bụng dưới. Bác sĩ cho biết hình ảnh siêu âm đối với người có sức khỏe tử cung khỏe mạnh sẽ cho thấy các sóng liên tục dao động. Tuy nhiên, hình ảnh siêu âm của bà Yoshida cho thấy sự gián đoạn trong dòng chảy, máu lưu thông kém, thậm chí chảy ngược. Bác sĩ giải thích rằng điều này là do các mạch máu bị thu hẹp, khiến máu chảy ngược chiều.

Để cải thiện tình trạng tử cung lạnh của bà Yoshida, chuyên gia chỉnh hình vùng chậu Yuko Yanagisawa hướng dẫn bà 3 bài tập nhắm vào vùng bụng, hông đến đùi và đầu gối đến ngón chân, nhằm mục đích cải thiện lưu thông máu phần thân dưới. Sau 3 tuần thử nghiệm, kiên trì thực hiện các bài tập một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối, bà Yoshida đã giảm đáng kể cả mỡ nội tạng và mỡ dưới da cũng như cải thiện tuần hoàn máu.

Ngồi lâu một chỗ, ít vận động là một trong những nguyên nhân cản trở máu lưu thông vùng thân dưới, gia tăng tích mỡ.

Ngoài vận động nhiều hơn thông qua các bài tập đơn giản như đi bộ, leo cầu thang hay các bài tập thân dưới, các bác sĩ của chương trình khuyên nên hạn chế ăn uống những món lạnh, có tính hàn như thực phẩm sống hay đậu xanh, dưa hấu. Bên cạnh đó, thêm các gia vị có tính ấm nóng như gừng, tiêu với liều lượng vừa phải vào chế độ ăn cũng giúp ích cho việc giữ ấm cơ thể, cải thiện lưu thông máu.