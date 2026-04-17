Thời trang nghỉ dưỡng của Lisa

Cuối tháng 3, trong dịp sinh nhật tuổi 29, Lisa cùng người thân tận hưởng kỳ nghỉ tại một vùng biển được cho là ở quê nhà Thái Lan. Người đẹp diện bikini đính ngọc trai và cườm, phối chân váy bút chì xuyên thấu.

Theo Elle, Lisa thường diện phong cách này khi đi nghỉ dưỡng. Trong lần khác, cô phối váy yếm bằng lụa với giày ballet của Maison Margiela giá 540 USD (14,2 triệu đồng).

Crop top đồng điệu chân váy midi cũng là trang phục được cô ưu tiên. Thỉnh thoảng, cô phối thêm trang sức mạ vàng, giúp diện mạo thêm cuốn hút.

Lisa chuộng cách phối bikini với nhiều loại váy midi, trong đó có kiểu váy tối giản khoét cổ sâu.

Phong cách nhiệt đới được cô thể hiện với váy chữ A, giày Maison Margiela, nhấn bằng túi màu vàng chanh.

Trên du thuyền, cô chọn trang phục gọn gàng gồm quần shorts và áo phông để thuận tiện trong các hoạt động.

Người đẹp phối áo trễ vai cùng chân váy mini, tạo vẻ khỏe khoắn bằng mũ lưỡi trai.

Lisa theo đuổi mốt áo nửa gang tay và chân váy maxi. Túi Louis Vuitton giúp cô tăng vẻ sang trọng.

Trên trang cá nhân, Lisa từng chia sẻ nhiều mẫu túi độc đáo, trong đó có mẫu hình quả cà chua, trái tim màu đỏ.

Bên cạnh những bộ váy đan móc, Lisa còn thường mặc váy hai dây dáng rộng, dùng sơ mi làm áo khoác khi đi du lịch châu Âu.

Trong một lần dã ngoại, cô lăng xê mốt đồ ngủ kết hợp crop top.

Tracksuit cũng là thiết kế được cô yêu thích vì đem đến sự thoải mái, thuận tiện và giữ ấm nhẹ.

Lisa sinh tại Thái Lan, ra mắt cùng nhóm Blackpink ở Hàn hồi 2016. 10 năm qua, cô đoạt nhiều thành tựu về ca hát và là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi nhiều nhất Instagram với hơn 107 triệu lượt. Ngoài hoạt động cùng Blackpink, Lisa còn mở công ty riêng - LLOUD, đẩy mạnh sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.