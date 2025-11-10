Bị miệt thị ngoại hình, chàng trai Nhật chi bộn tiền phẫu thuật thẩm mỹ

Theo hãng truyền thông Nhật Bản Matomedia, Allen, 33 tuổi, đến từ tỉnh Kochi, từng bị chế giễu vì ngoại hình suốt những năm đi học. Trong lớp, bạn bè Allen thường chuyền tay nhau những mẩu giấy ghi đầy lời lăng mạ, phớt lờ bàn của anh khi dọn dẹp, thậm chí dùng compa chọc vào đầu anh.18 tuổi, sau hai năm trong trại giáo dưỡng vị thành niên vì những hành vi nổi loạn như trộm cắp, Allen bắt đầu hành trình "lột xác".

Allen thời niên thiếu.

"Nếu trở thành người đẹp nhất thế giới, tôi sẽ chiến thắng. Những kẻ từng bắt nạt tôi rồi sẽ già đi", Allen tiết lộ động lực khiến anh quyết định thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, bao gồm chỉnh sửa mũi, miệng và mắt với chi phí khoảng 15 triệu yen (gần 2,6 tỷ đồng).

Đến năm 2015, Allen đã trải qua hơn 200 lượt can thiệp thẩm mỹ, từ laser, hút mỡ đến chỉnh sửa hông, chân, lưng nhằm theo đuổi "vẻ đẹp như búp bê" với tổng chi phí khoảng hơn 100 triệu yen. Anh tuyên bố sẽ tiếp tục phẫu thuật đến hết đời, bất chấp rủi ro từ bệnh cao huyết áp và việc phải gây mê toàn thân thường xuyên.

Allen tin nếu trở thành 'người đẹp nhất thế giới', anh sẽ chiến thắng những kẻ từng bắt nạt mình trong quá khứ.

Allen tiết lộ rằng từ năm 17 tuổi, đã có 5-6 người giàu có, cả nam lẫn nữ, hỗ trợ anh tài chính, chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng. Đổi lại, anh dành thời gian cho họ, cùng họ đi ăn, mua sắm và dự tiệc.

Hiện tài khoản mạng xã hội của Allen có hơn 335.000 người theo dõi, anh cũng được mời tham gia một số chương trình tạp kỹ tại Nhật Bản và có thu nhập từ việc quảng cáo. Allen còn ấp ủ kế hoạch xuất bản sách.

Allen hiện theo đuổi 'vẻ đẹp như búp bê', thường ăn diện, trang điểm như nữ giới.

Câu chuyện của Allen tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm thay đổi cuộc đời của chàng trai người Nhật. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ để trả thù những kẻ chế giễu cũng chính là sự đầu hàng, đồng thời còn khiến bản thân phải đối mặt với nhiều tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.