Người mẹ quyền lực của Tiên Nguyễn, là doanh nhân tỷ phú và sở hữu nhan sắc bền vững qua nhiều thập kỷ

Đám cưới của Tiên Nguyễn những ngày qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi sự xa hoa và nhiều yếu tố đặc biệt xung quanh. Ngoài thông tin về siêu đám cưới, đây là lần hiếm hoi công chúng được chiêm ngưỡng gia đình tỷ phú Việt kiều Philipinnes – ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong đó những "cực phẩm" nhan sắc như vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn – bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, cùng các con dâu như Tăng Thanh Hà, Linh Rin… nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi.

Trong ngày trọng đại của con gái, bà Thuỷ Tiên diện hai thiết kế đặc biệt. Tại lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống, mẹ cô dâu diện áo dài màu nâu, hoạ tiết hoa sen thêu tay vô cùng cầu kỳ nhưng vẫn toát lên được sự tinh tế, được thực hiện bởi NTK Minh Hạnh. Thiết kế khoe được trọn vẹn vóc dáng cao, thon gọn của chủ nhân. Dù đã ở tuổi 55 nhưng khi diện áo dài, cựu diễn viên Vị đắng tình yêu một thời vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thần thái và khí chất đỉnh cao.

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên cùng chồng và con gái trong lễ cưới. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong lễ cưới chính thức, bà Thuỷ Tiên diện thiết kế mùa Thu Đông 2024-2025 của thương hiệu Ziad Nakad, có chỉnh sửa lại một số chi tiết để phù hợp hơn với người mặc. Thiết kế dòng Haute Couture được đính kết tỉ mỉ, trị giá hơn 600 triệu đồng.

Thiết kế mùa Thu Đông 2024-2025 của thương hiệu Ziad Nakad thuộc dòng Haute Couture. Ảnh: Ziad Nakad

Những năm thập niên 90, diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên là một trong những mỹ nhân đình đám, tên tuổi sánh ngang với các người đẹp cùng thời như Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương, Diễm My 6x…

Diễn viên Thuỷ Tiên thập niên 90.

Tên tuổi của bà được biết đến khi sánh đôi cùng cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh trong phim "Vị đắng tình yêu". Vẻ đẹp kiều diễm cùng khả năng diễn xuất tốt đã giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt. Thủy Tiên gây ấn tượng với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng, trong, mũi nhỏ nhắn hài hoà cùng đôi môi căng mọng. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn sở hữu vóc dáng vạn người mê.

Sau khi nổi tiếng, mỹ nhân màn ảnh tiếp tục góp mặt trong một số bộ phim khác như "Chân dung màu đỏ", "Cô gái điên", "Tôi và em"… Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên Thủy Tiên quyết định gác lại các hoạt động nghệ thuật, chuyển hướng sang làm tiếp viên hàng không.

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên bên hai con Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn.

Bước ngoặt của cuộc đời đã đưa bà gặp gỡ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, sau đó bén duyên với lĩnh vực kinh doanh. Bà hiện đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Bà có hai người con với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn.

