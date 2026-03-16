Top 10 nữ diễn viên Trung Quốc có gương mặt mộc đẹp nhất

Lý Thấm

Gương mặt mộc của Lý Thấm trong các buổi đọc kịch bản nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Dù gần như không trang điểm, làn da của cô vẫn mịn màng và trong trẻo, tạo cảm giác như luôn tỏa ra ánh sáng nhẹ.

Đôi mắt giàu biểu cảm cùng những đường nét thanh tú khiến nhiều người nhận xét cô là kiểu “mỹ nhân trời sinh”. Không cần lớp mỹ phẩm tinh tế, Lý Thấm vẫn giữ được sức hút riêng và thường được khen ngợi là người đẹp một cách tự nhiên, không gượng ép. Chính phong cách giản dị này lại càng tôn lên nét thanh lịch và tinh tế của nữ diễn viên.

Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên thường gây chú ý khi xuất hiện trong các buổi đọc kịch bản với gương mặt gần như để mộc hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ. Diện mạo đơn giản mang lại cảm giác tươi mới và tự nhiên, đúng với nhận xét của nhiều khán giả rằng càng ít trang điểm càng đẹp.

Trong các dự án như How Dare You!?, nữ diễn viên được cho là hầu như không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, thanh nhã. Các đường nét sắc sảo cùng cấu trúc gương mặt rõ ràng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhiều lần xuất hiện tại các buổi đọc kịch bản với gương mặt gần như không trang điểm. Dù giản dị, cô vẫn gây ấn tượng nhờ làn da khỏe mạnh cùng các đường nét sắc sảo đặc trưng.

Trong những dự án như Love on the Turquoise Land, Love Beyond the Grave hay Prosecution Elite, hình ảnh nữ diễn viên chăm chú đọc kịch bản với phong cách tối giản thường thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng ngay cả khi để mặt mộc, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn toát lên vẻ quyến rũ và khí chất ngôi sao.

Lý Lan Địch

Lý Lan Địch thường tham dự các buổi đọc kịch bản với gương mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ. Làn da trong trẻo cùng khí chất điềm tĩnh khiến cô mang vẻ đẹp dịu dàng, tự nhiên.

Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc hậu trường đọc kịch bản của mình, từ lúc chuẩn bị tài liệu đến khi dần nhập tâm vào nhân vật. Ánh mắt tập trung của cô vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, khiến nhiều người ví von như “cô gái bước ra từ tranh vẽ”.

Triệu Kim Mạch

Trong các buổi đọc kịch bản, Triệu Kim Mạch thường xuất hiện với phong cách rất giản dị. Không cần lớp trang điểm cầu kỳ, cô vẫn nổi bật nhờ làn da sáng và các đường nét mềm mại.

Nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp tự nhiên này càng phù hợp với hình ảnh thiếu nữ trong trẻo mà cô thường thể hiện trên màn ảnh. Khi tập trung đọc kịch bản, ánh mắt chăm chú cùng biểu cảm nhẹ nhàng khiến gương mặt cô trở nên sống động và gần gũi.

Châu Dã

Diện mạo để mặt mộc của Châu Dã trong các buổi đọc kịch bản cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người nhận xét rằng cô càng giản dị càng xinh, thậm chí ảnh chụp tự nhiên của cô gần như không khác nhiều so với ảnh đã chỉnh sửa.

Các đường nét hài hòa cùng khí chất tươi tắn khiến vẻ đẹp của nữ diễn viên thường được ví như dòng suối trong. Nhiều người hâm mộ còn hài hước bình luận rằng gương mặt của cô vốn đã hoàn hảo nên không cần thêm bất kỳ lớp trang điểm nào.

Trương Tịnh Nghi

Trong một buổi đọc kịch bản phim truyền hình, Trương Tịnh Nghi xuất hiện với gương mặt hoàn toàn mộc. Không cần mỹ phẩm, cô vẫn nổi bật nhờ đôi má hồng tự nhiên và biểu cảm sinh động.

Vẻ đẹp tươi mới này khiến nhiều người xem cô như hình mẫu của nhan sắc thanh thuần, trẻ trung. Từ cái bóng hàng mi dưới ánh nắng cho đến khoảnh khắc chống cằm đọc kịch bản, mọi chi tiết đều khiến người hâm mộ thích thú.

Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu gây chú ý với gương mặt mộc nhờ làn da sáng và khí chất tươi tắn. Dù xuất hiện trong những cảnh quay giữa trời tuyết hay các khoảnh khắc hậu trường giản dị, cô vẫn thường được khen đẹp hơn khi không trang điểm.

Nước da trong trẻo, vài đốm tàn nhang nhẹ cùng nụ cười dịu dàng tạo nên vẻ đẹp ấm áp, gần gũi, thường được ví với hình ảnh “mối tình đầu”.

Bạch Lộc

Trong các buổi đọc kịch bản, Bạch Lộc thường xuất hiện với phong cách rất đơn giản, gần như không trang điểm. Mái tóc búi gọn cùng vài lọn tóc mái nhẹ giúp tôn lên gương mặt thanh tú và làn da sáng.

Hình ảnh này mang lại cảm giác gần gũi, giống như “cô gái nhà bên”. Khi tập trung đọc kịch bản, ánh mắt chăm chú của nữ diễn viên thể hiện sự điềm tĩnh và chiều sâu cảm xúc, cho thấy sự nhập tâm vào nhân vật.

Dương Mịch

Không cần lớp trang điểm đậm hay ánh đèn sân khấu, Dương Mịch vẫn giữ được làn da rạng rỡ và các đường nét sắc sảo, minh chứng cho sức hút bền bỉ của cô trong làng giải trí sau nhiều năm hoạt động.

Nhiều khán giả cho rằng gương mặt mộc của cô mang lại cảm giác tự nhiên và gần gũi hơn so với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ. Khi chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt bình tĩnh và tập trung khiến gương mặt cô trở nên mềm mại, thể hiện rõ sự nhập vai vào nhân vật.