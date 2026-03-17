Người đẹp được vào thẳng top 20 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Trong phần thi Head To Head Challenge của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, người đẹp Lê Phương Khánh Như, sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa đã giành chiến thắng và nắm trong tay chiếc vé vào thẳng top 20.

Trong phần thi Head To Head Challenge, Khánh Như đã có phần hùng biện được đánh giá là mạch lạc, tự tin và truyền cảm. Đặc biệt, cách cô trả lời cho câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” được chia sẻ rộng rãi và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Khánh Như cho rằng rực rỡ không chỉ dành cho những người đứng ở sân khấu lớn hay có nhiều cơ hội nổi bật mà bất kỳ ai cũng có thể rực rỡ theo cách riêng của mình khi tin vào điều mình làm, sống hết mình và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như xã hội.

Cô cho rằng từ những việc giản dị như sống tử tế, chăm lo cho gia đình, làm tốt công việc mỗi ngày đến việc dám thử sức và nỗ lực theo đuổi lý tưởng sống, tất cả đều có thể là sự rực rỡ. "Điều quan trọng là mỗi người không ngừng cố gắng và trân trọng hành trình của mình, bởi khi sống hết mình, ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng", cô chia sẻ.

Phần trình bày của Khánh Như nhận nhiều lời khen về phong thái bình tĩnh, tự nhiên và cách truyền tải vấn đề rõ ràng, mạch lạc.

Khánh Như sinh năm 2004, cao 1,69 m, đến từ Khánh Hòa, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế.

Bên cạnh đó, cô còn giành danh hiệu Nữ sinh nhân ái và là Đại sứ kết nối chiến dịch Global Volunteer tại AIESEC.

Khánh Như là cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), từng giành được học bổng hỗ trợ học tập lên đến 150%. Cô còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học với giải C Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023.

Ngoài ra Khánh Như là quán quân MC Song ngữ Én Vàng UEF 2024, từng cộng tác cùng Tổng Lãnh sự quán Đức và các nhãn hàng trong vai trò MC.

Với khả năng ăn nói thông minh, duyên dáng, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC cho nhiều sự kiện.

"Khánh Như tin chắc một điều rằng có thể chúng ta đang rực rỡ nhưng bản thân chưa nhìn ra điều đó. Nhưng tự nhận mình rực rỡ không phải là để đứng trên cao hơn người khác mà để hiểu rằng mỗi ngày mình tốt hơn 1% thì mình cũng đang trân trọng những trải nghiệm mà mình có", cô chia sẻ.

Khánh Như trình diễn áo dài và dạ hội tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.