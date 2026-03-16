Những bộ cánh 'thảm họa' ở Oscar 2026

Theo tạp chí WWD, bộ cánh của đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao là một trong những "thảm họa thời trang" tại lễ trao giải Oscar ở Los Angeles tối 15/3.

Diện mạo Chloé Zhao được nhận xét phù hợp lễ hội Halloween hơn là lễ trao giải điện ảnh trang trọng. Hình ảnh của cô được ví với cô dâu ma, gồm váy xếp bèo có ống tay loe rộng, khăn voan trùm đầu màu đen.

Nhà văn Maggie O'Farrell phối đầm hồng với mạng che mặt. Trang phục của bà bị cho là màu mè, thích hợp với các lễ hội hóa trang.

WWD nhận xét điểm nhấn hoa 3D trên bộ đầm của diễn viên Auli’i Cravalho kém tinh tế.

Trang phục của diễn viên Lea Myren mang nét kỳ quặc với phần viền lông chim quanh cổ.

Trang phục và kiểu tóc xù buông xõa của diễn viên Odessa A'zion khiến cô trông già hơn.

Ngôi sao truyền hình Taylor Frankie Paul diện đầm cut-out thắt nơ màu hồng nude. Theo Dailymail, trang phục có màu sắc nhợt nhạt, kém ấn tượng.

Diễn viên Li Jun Li chọn đầm peplum của Gaurav Gupta. Phần đuôi gồm những dải lụa đan vào nhau, được cho là khó hiểu và gây rối mắt.

Lisa Marie Kubikoff - vợ diễn viên Cary Elwes - trong bộ đầm đuôi cá bằng lụa in hoa. Theo WWD, trang phục gợi liên tưởng đến các bộ váy trong kỳ nghỉ dưỡng hoặc ở nhà.

Bộ đầm bất đối xứng của Danielle Brooks rườm rà, không phù hợp với dáng người của diễn viên.

Đầm của diễn viên Audrey Nuna được thực hiện kỳ công với cấu trúc phức tạp, thể hiện nét cổ điển. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thiết kế toát lên vẻ khô cứng, trong khi thảm đỏ Oscar phù hợp những bộ đầm lộng lẫy và quyến rũ.