Thói quen giữ làn da trắng hồng của Jisoo

Tạo hình của Jisoo trong Boyfriend on demand. Ảnh: Netflix

Sau khi gây chú ý với vai diễn trong Snowdrop, Kim Jisoo tiếp tục trở lại màn ảnh với bộ phim lãng mạn mới Boyfriend on Demand. Không chỉ gây chú ý bởi vai diễn, nữ thần tượng còn được khán giả khen ngợi nhờ làn da trắng hồng, mịn màng. Dù lịch trình quay phim và hoạt động giải trí dày đặc, Jisoo vẫn duy trì vẻ ngoài rạng rỡ nhờ những thói quen chăm sóc da đơn giản nhưng đều đặn.

Làm sạch da theo phương pháp hai bước

Do thường xuyên trang điểm khi biểu diễn và chụp hình, Jisoo chú trọng bước làm sạch da. Ca sĩ áp dụng phương pháp double cleansing gồm tẩy trang trước bằng dầu hoặc balm để hòa tan lớp trang điểm, sau đó dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Cách làm này giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn mỹ phẩm còn sót lại trên da. Theo các chuyên gia da liễu, làm sạch đúng cách giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế nguy cơ nổi mụn và giúp các bước dưỡng sau đó hấp thụ tốt hơn.

Dưỡng ẩm nhiều lớp để da căng bóng

Một trong những bí quyết giúp làn da của Jisoo luôn căng mịn là phương pháp dưỡng ẩm nhiều lớp. Thay vì sử dụng một lượng lớn sản phẩm, cô thường vỗ nhiều lớp toner hoặc essence mỏng lên da.

Cách dưỡng này giúp da hấp thụ độ ẩm từ từ và duy trì trạng thái mềm mịn, căng bóng. Những sản phẩm Jisoo ưu tiên thường chứa thành phần cấp nước như hyaluronic acid hoặc các loại tinh chất dưỡng ẩm nhẹ.

Dưỡng ẩm nhiều lớp giúp Jisoo duy trì làn da căng bóng, mịn màng. Ảnh: Instagram sooyaaa_

Không bỏ qua bước chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da của Jisoo. Nữ ca sĩ thường sử dụng các loại kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ để dễ dàng dặm lại trong ngày.

Các chuyên gia da liễu cho rằng việc bảo vệ da khỏi tia UV đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da sáng khỏe, đồng thời giúp hạn chế tình trạng sạm da và lão hóa sớm.

Chế độ ăn uống hỗ trợ làn da

Ngoài việc chăm sóc da từ bên ngoài, Jisoo cũng chú ý chế độ ăn uống. Cô duy trì thói quen uống nhiều nước, bổ sung trái cây và rau xanh trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa có thể giúp làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong, góp phần giữ độ tươi sáng và đàn hồi tự nhiên.

Jisoo được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của thế hệ thần tượng Kpop hiện nay. Ảnh: Instagram sooyaaa_

Jisoo sinh năm 1995 tại Hàn Quốc, ra mắt năm 2016 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Cô đảm nhận vị trí hát chính và là một trong những gương mặt nổi bật của Kpop. Ngoài hoạt động âm nhạc, Jisoo còn tham gia diễn xuất và từng gây chú ý với vai chính trong phim truyền hình Snowdrop. Bộ phim mới ra mắt trên Netflix Boyfriend on demand cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm lớn, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo quốc tế. Với hình ảnh thanh lịch và làn da sáng mịn, Jisoo được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của thế hệ thần tượng Kpop hiện nay.