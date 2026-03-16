Thói quen ăn uống giúp U40 trẻ như nữ sinh trung học

Ling An, sinh năm 1986, từng là thành viên đội cổ vũ đội bóng rổ TaiwanBeer của Đài Loan. Đến năm 2021, cô giải nghệ, chủ yếu tham gia truyền hình thực tế và trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Với gương mặt trẻ trung, xinh xắn, cô được người dùng mạng xã hội ở Đài Loan ví như "biểu tượng của tuổi thanh xuân". Nhiều người cũng nhận xét ngoại hình Ling An trông như nữ sinh trung học dù cô sắp bước sang tuổi 40 vào tháng 5 tới.

Tham gia chương trình về làm đẹp của Woman, Ling An cho biết cô đã có những thói quen chống lão hóa từ năm 25 tuổi và rất nghiêm khắc với bản thân trong ăn uống nhằm giữ gìn sức khỏe và vẻ ngoài trẻ trung.

Ling An từng là thành viên đội cheerleader nổi tiếng tại Đài Loan.

Hạn chế đường từ năm 25 tuổi

Ling An nhận ra "việc chống lão hóa nên bắt đầu sớm" vì vậy cô đã thay đổi chế độ ăn uống của mình rất nhiều, đặc biệt là "cắt giảm đường". Cô cho biết bản thân hầu như không bao giờ ăn đồ ngọt và cố gắng tránh đồ uống có đường và tinh bột tinh chế.

Thời sinh viên, Ling An rất thích trà sữa trân châu, thậm chí có khi uống đến hai cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về chế độ ăn uống và sức khỏe, cô phát hiện ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, vì vậy quyết định từ bỏ. Kể từ đó, cô hầu như đã ngừng hoàn toàn việc uống trà sữa trân châu và cố gắng tránh các thực phẩm nhiều đường trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

8X người Đài Loan thường chọn những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI thấp) để tránh sự dao động nhanh chóng của lượng đường trong máu. Điều này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn giảm nguy cơ lão hóa da.

Cô thường được khen trẻ trung hơn tuổi nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn.

Một nguyên liệu mà cô ấy đặc biệt khuyên dùng là hạt chia, loại hạt đã trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Hạt chia rất giàu chất xơ, axit béo Omega-3 và protein thực vật. Chúng không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn tạo cảm giác no lâu. Ling An thường thêm hạt chia vào sữa chua không đường để tạo nên một bữa ăn ngon miệng và lành mạnh, có thể dùng làm bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ.

Dùng mật ong thay đường

Ling An thừa nhận không thể tránh khỏi những lúc thèm đồ ngọt. Giải pháp của cô trong tình huống này là sử dụng các nguồn đường tự nhiên như mật ong. Bằng cách này, cô ấy có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện.

Ăn 5 loại trái cây và rau củ mỗi ngày

Ngoài việc kiểm soát lượng đường nạp vào, Ling An rất coi trọng việc tiêu thụ trái cây, rau củ hàng ngày nhằm bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa.

Những loại trái cây cô thường ăn bao gồm táo, cherry và ổi. Cô đặc biệt khuyên nên ăn ổi vì chúng ít đường nhưng giàu vitamin C, rất có lợi cho việc chống oxy hóa da. Chuối cũng là một phần thường xuyên trong chế độ ăn của cô, giàu chất xơ và kali, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng cường trao đổi chất. Quả việt quất giàu anthocyanin, được Ling An ví như "ngôi sao" trong chế độ ăn của cô.

Những quy tắc ăn uống Ling An đặt ra cho bản thân không quá phức tạp song chìa khóa nằm ở sự kỷ luật và kiên trì lâu dài.

Về rau củ, cô ăn nhiều các loại rau lá xanh đậm như súp lơ và cải thìa để bổ sung chất xơ và các vi chất dinh dưỡng khác nhau. Ling An cố gắng ăn khoảng 5 loại trái cây và rau củ mỗi ngày và có xu hướng bứt rứt, không yên tâm nếu không hoàn thành được mục tiêu này trong ngày.