Bí quyết giữ cân nặng 41 kg của Lee Yoo Mi

Nổi tiếng qua các series Squid Game và All of Us Are Dead, nữ diễn viên Lee Yoo Mi cho biết cân nặng của cô thường duy trì quanh mức 41 kg trong nhiều năm nhờ thói quen sinh hoạt đơn giản và ổn định. Ảnh: Instagram leeyoum262

Khẩu phần ăn nhỏ, cơ thể quen với việc ăn ít

Lee Yoo Mi cho biết cô không theo chế độ ăn kiêng phức tạp. Thay vào đó, cô duy trì khẩu phần ăn khá nhỏ và đơn giản trong ngày. Theo nữ diễn viên, cơ thể cô đã quen với lượng thức ăn hạn chế từ nhiều năm trước nên việc ăn ít không khiến cô cảm thấy quá khó khăn.

Trong những ngày làm việc bận rộn, đặc biệt khi quay phim, bữa ăn của cô thường gọn nhẹ để tránh cảm giác nặng nề khi phải hoạt động liên tục trên trường quay. Cô ưu tiên các món ăn dễ tiêu hóa và không ăn quá nhiều vào buổi tối.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc duy trì khẩu phần ăn nhỏ trong thời gian dài có thể khiến cơ thể thích nghi với mức năng lượng thấp hơn, từ đó giữ cân nặng ổn định.

Ngủ đủ giấc để hạn chế cảm giác thèm ăn

Một thói quen khác Lee Yoo Mi từng nhắc đến là ngủ nhiều khi có thời gian rảnh. Nữ diễn viên cho rằng việc ngủ đủ giúp cơ thể phục hồi sau lịch làm việc dày đặc, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến hormone kiểm soát cảm giác đói và no. Khi ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ giảm xu hướng ăn vặt hoặc tiêu thụ nhiều calo hơn mức cần thiết.

Lee Yoo Mi từng chia sẻ cô ngủ nhiều để tránh nghĩ đến đồ ăn. Thói quen này giúp giảm cảm giác thèm ăn trong giai đoạn làm việc căng thẳng. Ảnh: Marie Claire Korea

Nhịp sinh hoạt bận rộn trong ngành giải trí

Lịch làm việc dày đặc của diễn viên, bao gồm quay phim, tập luyện kịch bản và tham gia sự kiện, cũng khiến Lee Yoo Mi tiêu hao nhiều năng lượng mỗi ngày. Điều này góp phần giúp cân nặng của cô duy trì ở mức thấp.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho vai diễn cần ngoại hình gầy gò, nữ diễn viên từng giảm xuống mức 36 kg để thể hiện hình ảnh nhân vật yếu ớt. Tuy nhiên, cô cho biết mức cân nặng này chỉ là tạm thời và trở lại khoảng 41 kg sau khi kết thúc dự án.

Theo bác sĩ dinh dưỡng Kim Kyung Hee tại Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng thuộc Seoul National University Hospital, cách Lee Yoo Mi giữ cân nặng ổn định bằng việc ăn khẩu phần nhỏ nhưng đều đặn, ngủ đủ và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định có thể giúp cơ thể tránh tình trạng tăng giảm cân đột ngột. Các chuyên gia cho rằng trường hợp của Lee Yoo Mi cho thấy cân nặng đôi khi không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn kiêng khắt khe mà còn liên quan đến cơ địa, thói quen sinh hoạt và nhịp sống hằng ngày.

Với nữ diễn viên, việc duy trì cân nặng khoảng 41 kg chủ yếu đến từ vóc dáng nhỏ bẩm sinh, khẩu phần ăn vừa phải và lịch làm việc năng động trong ngành giải trí. Đây cũng là mức cân nặng cô cho biết cảm thấy thoải mái và ổn định nhất khi không cần thay đổi hình thể cho vai diễn.

Lee Yoo Mi (bìa phải) chụp cùng bạn diễn trong bộ phim mới lên sóng As you stood by. Ảnh: Netflix

Lee Yoo Mi sinh năm 1994, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010 và dần được chú ý nhờ khả năng thể hiện những nhân vật có nội tâm phức tạp. Cô được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi sau vai Ji-yeong trong series Netflix Squid Game, giúp cô giành giải Primetime Emmy Awards cho Nữ diễn viên khách mời xuất sắc năm 2022. Sau đó, Lee Yoo Mi tiếp tục gây chú ý với vai Lee Na-yeon trong All of Us Are Dead. Tại Hàn Quốc, cô được đánh giá là diễn viên trẻ thực lực, thường xuyên được mời tham gia các dự án phim lớn và là gương mặt được khán giả trẻ quan tâm trên mạng xã hội.