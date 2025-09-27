Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe: Đời thực gây choáng với làn da mọng nước, trắng mịn

Hương Giang chính là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam sẽ tham dự Miss Universe 2025. Cụ thể, tối 24/9, fanpage Miss Universe Vietnam bất ngờ công bố cử đại diện tham gia Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ 2025) được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11 chính là người đẹp chuyển giới Hương Giang. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng fan sắc đẹp.

Hương Giang tham gia cuộc thi này không chỉ có lợi thể vóc dáng cùng câu chuyện đầy cảm hứng, ngoài ra, cô còn sở hữu làn da trắng mịn, căng mướt.

Để có là da đẹp như vậy, Hương Giang rất chăm thoa kem chống nắng và phải thoa đúng cách.

Theo đó, Hương Giang luôn thoa kem chống nắng ít nhất 1 giờ trước khi ra ngoài. Loại kem cô chọn thường là dòng chống nắng vật lý lai hóa học, có chỉ số SPF cao và khả năng bám lâu

.Sau khi thoa kem, Hương Giang sử dụng đồ bảo hộ chống nắng chuyên dụng từ đầu đến chân: áo chống tia UV dài tay, quần dài thoáng mát, mũ rộng vành, khẩu trang chống tia cực tím, kính râm tối màu, bao tay.

Khi ở dưới ánh nắng, cô cũng không quên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 tiếng, đảm bảo da luôn được bảo vệ tuyệt đối.

Ngoài thoa kem chống nắng, Hương Giang chế độ ăn uống cực kỳ lành mạnh. Mỗi bữa ăn đều có đủ rau củ quả, protein từ thịt, cá, trứng và ức gà. Những món chiên xào, đồ ăn nhanh, thức ăn vặt nhiều dầu mỡ được hạn chế tối đa. "Tôi "ăn sạch" để tránh tích tụ mỡ thừa, giảm viêm và bảo vệ làn da khỏi tình trạng sần sùi, lỗ chân lông to", Hương Giang chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô luôn duy trì thói quen uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày. Nước giúp cơ thể thanh lọc, làm dịu làn da và hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên – thành phần "vàng" giữ cho da luôn căng mọng, tươi trẻ, hạn chế lão hóa.Đặc biệt, Hương Giang rất chú trọng giấc ngủ. Hương Giang còn cho rằng việc ngủ đủ là bí quyết giúp cô giữ thần thái tốt và da dẻ luôn mướt mát mỗi khi thức dậy.

Nhờ chăm sóc da khỏe đẹp nên Hương Giang ngày càng thăng hạng về nhan sắc.