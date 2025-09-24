Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang thi Miss Universe 2025

Thông tin được BTC Miss Universe Vietnam công bố trên Fanpage tối 24/9, thu hút hơn 30 nghìn lượt tương tác trong ít phút. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang và sắc đẹp bày tỏ sự bất ngờ. NTK Đỗ Mạnh Cường viết: "Chuyện gì mà chấn động vậy trời". Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bình luận: "Lớn chuyện rồi chị ơi". Hàng loạt người đẹp, nhà thiết kế, stylist khác cũng lên tiếng ủng hộ Hương Giang trong hành trình thi sắc đẹp sắp tới.

Hương Giang là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam thi Miss Universe.

Trên trang cá nhân, Hương Giang đăng tải hình ảnh poster công bố đại diện thi Miss Universe, kèm dòng trạng thái: "Thái Lan, một lần nữa". Đây là địa điểm nơi cô từng đến thi và đăng quang Miss International Queen 2018. Theo ban tổ chức, Hương Giang được chọn theo hình thức "handpick" - tức là chỉ định đặc cách, không thông qua cuộc thi tuyển chọn. Quyết định được đưa ra dựa trên các tiêu chí: nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh sân khấu và khả năng truyền cảm hứng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một người đẹp chuyển giới tham dự Miss Universe, sau khi cuộc thi chấp nhận thí sinh đa dạng về giới từ năm 2012. Đại diện Miss Universe Vietnam nói: "Hương Giang là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực giải trí và cộng đồng LGBT. Cô ấy là hình mẫu của một phụ nữ hiện đại, nhiều trải nghiệm, có tiếng nói và không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân qua nhiều vai trò khác nhau".

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-90. Hoa hậu cũng là nhà sản xuất mùa đầu tiên của Miss Universe Vietnam 2024. Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào cuối năm nay, đánh dấu lần thứ ba Thái Lan đăng cai tổ chức. H'Hen Niê là người đẹp Việt đoạt thành tích cao nhất tại đấu trường này: Top 5 Miss Universe 2018.