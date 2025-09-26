Hoa hậu Hương Giang giành vị trí số 1 trong BXH này ở Miss Universe 2025

Thông tin Miss International Queen 2018 Nguyễn Hương Giang sẽ là đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2025 gây bất ngờ lớn trong cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Sau hàng loạt đồn đoán, đây thực sự là thông tin không ai ngờ tới, liệu nàng hậu có nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp Việt?

Người hâm mộ tin rằng, với lượng follower cao kỷ lục, cao nhất trong dàn thí sinh Miss Universe 2025 hiện nay, cao gấp 2 lần thí sinh ở vị trí thứ 2, Hoa hậu Hương Giang chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nếu thể hiện tốt ở cuộc thi.

Cùng điểm danh Top 8 người đẹp đình đám sở hữu lượng fan đông đảo nhất trên nền tảng MXH của Miss Universe 2025.

8. Miss Universe Mexico 2025 Fátima Bosch: 537K followers

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 Fátima Bosch hiện sở hữu 537K người theo dõi trên nền tảng Instagram. Fátima năm nay 24 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang đến từ Tabasco. Từ năm 14 tuổi, cô đã tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, từ thiện và công tác cộng đồng. Đây là lần đầu tiên người đẹp chính thức ghi danh một cuộc thi nhan sắc lớn, dù nhận được lời mời từ năm 2019, và đã xuất sắc giành vương miện.

7. Miss Universe Philippines 2025 Ahtisa Manalo: 597K followers

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 Ahtisa Manalo là người đẹp dành cả thanh xuân đi thi nhan sắc. Cô khá nổi tiếng trong giới sắc đẹp quốc tế, từng giành nhiều danh hiệu lớn: Ahtisa từng giành Á hậu 1 Miss International 2018, Á hậu 2 Miss Universe Philippines 2024, Top 10 Miss Cosmo 2024, Miss Universe Philippines 2025.

6. Miss Universe Côte d’Ivoire 2025 Olivia Yacé: 779K followers

Hoa hậu Hoàn vũ Bờ biển Ngà 2025 Olivia Yacé cũng là một gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp quốc tế. Nàng hậu từng tham gia Miss World 2021, cùng năm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, đã chiến thắng phần thi Top Model nhờ sở hữu thân hình đẹp như tạc tượng, chiều cao 1m80, và giành vị trí Á hậu 2 chung cuộc. Olivia được đánh giá rất cao và là một thí sinh tiềm năng của Miss Universe 2025.

5. Miss Universe Chile 2025 María Ignacia Moll: 1 triệu followers

Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 María Ignacia Moll hiện là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và influencer nổi tiếng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cô là một trong những gương mặt được theo dõi nhiều nhất tại Chile, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp tự nhiên, sự thanh lịch và khả năng kể chuyện đầy sức hút trên các nền tảng số.

4. Miss Universe Palestine 2025 Nadeen Ayoub: 1,2 triệu followers

Nadeen Ayoub là Hoa hậu Hoàn vũ Palestine đầu tiên, cô sẽ đại diện cho đất nước này tại Miss Universe 2025. Nadeen từng là người đẹp Palestine đầu tiên tham gia Miss Earth vào năm 2022 và lọt Top 5 chung cuộc. Nadeen tốt nghiệp ngành Văn học và Tâm lý học, cô còn có chứng chỉ về chăm sóc Sức khoẻ và Dinh dưỡng. Sau thời gian du học, Nadeen trở về Palestine để làm giảng viên về Sức khoẻ, cố vấn Dinh dưỡng và giáo viên Tâm lý học.

3. Miss Universe Thailand 2025 Veena Praveenar Singh: 1,2 triệu followers

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 Veena Praveenar Singh là người Thái Lan gốc Ấn Độ, năm nay 29 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Veena dự thi Miss Universe Thailand lần đầu tiên vào năm 2018 và giành ngôi vị Á hậu 1.

Năm 2020 cô giành ngôi vị Á hậu 2, năm 2023 cô tiếp tục giành ngôi vị Á hậu 2 nhưng sau đó đã từ bỏ danh hiệu. Lần thứ 4 tham dự Miss Universe Thailand 2025, Veena được dự đoán sẽ đăng quang ngay từ những ngày đầu, người đẹp gần như không có đối thủ trong cuộc thi này của Thái Lan năm nay.

2. Miss Universe Bangladesh Tangia Zaman Methila: 1.8 triệu followers

Hoa hậu Hoàn vũ Bangladesh Tangia Zaman Methila năm nay 33 tuổi, cô từng giành danh hiệu Miss Supranational Bangladesh năm 2019, nhưng sau đó cô đã từ chối tham gia Miss Supranational 2019. Năm 2020, Tangia giành vương miện Miss Universe Bangladesh và đại diện quốc gia này đến với Miss Universe 2020. Tuy nhiên, sau đó do các hạn chế đi lại và lệnh phong tỏa bổ sung được áp đặt tại Bangladesh vì đại dịch COVID-19, cô đã không thể tham gia Miss Universe 2020. Năm nay, một lần nữa cô lại được trao danh hiệu Miss Universe Bangladesh để đến với Miss Universe 2025.

1. Miss Universe Vietnam 2025 Nguyễn Hương Giang: 4.1 triệu followers

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hương Giang là thí sinh sở hữu lượt người theo dõi cao nhất trên các nền tảng MXH của Miss Universe 2025. Cô hiện không có đối thủ trong BXH này.

Hương Giang từng là đại diện Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2018, và cô cũng là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss Universe 2025. Hương Giang là một người đẹp “đa năng” hiếm có của showbiz Việt, cô vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, người mẫu và còn nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình thực tế với vai trò nhà sản xuất.