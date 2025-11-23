Khoảnh khắc xúc động của Hương Giang trên sân khấu Chung kết Miss Universe 2025

Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang vô cùng xúc động trước tình cảm của fan sắc đẹp Việt và fan quốc tế dành cho mình sau hành trình tại Miss Universe 2025.

Nàng hậu viết: "21 ngày trong hành trình Miss Universe 2025 đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn thế giới.

Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang đã có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này.

Cuối cùng là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này."

Mặc dù không lọt vào Top 30 chung cuộc, không chạm tay đến vương miện, Hương Giang đã giành được điều quý giá hơn, đó là: Tình yêu của khán giả quê nhà.

Hoa hậu Hương Giang và bạn cùng phòng, cũng là Á hậu 1 của Miss Universe 2025, người đẹp Veena của nước chủ nhà Thái Lan.