Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Bạch Lộc chinh phục khán giả châu Á qua các phim như: Chiêu Dao, Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Lâm Giang Tiên... Ở tuổi 31, Bạch Lộc quyết định thay đổi hình ảnh ngọt ngào của mình bằng cách tẩy tóc, nhuộm hồng.

Màu tóc mà Bạch Lộc chọn nhuộm là màu hồng không quá đậm nhưng vẫn đủ tạo nên sự "phá cách" của diễn viên sinh năm 1994. Cô thoải mái chiêu đãi fan bằng cách đăng tải rất nhiều hình ảnh của bản thân với mái tóc nhuộm hồng cá tính. Ngoài ra, người đẹp còn quay lại clip nhảy múa trong diện mạo xinh đẹp, trẻ trung của mình.

Bạch Lộc khoe vẻ ngoài cá tính với tóc hồng "nổi loạn".

Với những tín đồ nhan sắc, việc nhuộm tóc màu hồng không phải quá mới mẻ. Nhưng để tóc đẹp, màu bền, các tín đồ nhan sắc nên lưu ý những điều sau:

1. Tẩy tóc: Hầu hết các màu hồng sáng và pastel đều cần tẩy tóc để màu lên chuẩn và đẹp. Nền tóc sau khi tẩy lần 1 thường là vàng cam hoặc vàng đậm, và lần 2 có thể lên đến vàng nhạt hoặc bạch kim.

2. Chăm sóc tóc: Sau khi nhuộm, màu tóc có thể phai dần và chuyển sang các tông màu khác như vàng nhạt hoặc nâu vàng tùy thuộc vào cách chăm sóc và dưỡng tóc của bạn.

3. Chọn màu tóc phù hợp với tone da: Tùy thuộc vào undertone của da, bạn có thể chọn màu tóc hồng phù hợp. Ví dụ, với da có undertone lạnh nên chọn các màu hồng có sắc lạnh hơn như hồng tím.

Trước đó, người đẹp cũng tham khảo fan để lựa chọn màu tóc.

Ngoài ra, trước khi tẩy và nhuộm màu hồng, tín đồ nhan sắc nên nghiên cứu các màu hồng phổ biến như sau:

Bạch Lộc lựa chọn cơ sở chăm sóc tóc uy tín để có được màu tóc như ý.

1. Hồng pastel: Là màu hồng nhạt, thiên về sự nhẹ nhàng và nữ tính. Màu này đòi hỏi nền tóc sáng (level 9-10), vì vậy cần phải tẩy tóc để lên màu chuẩn.

2. Hồng khói: Pha trộn giữa màu nâu hồng và ánh khói, tạo ra màu tóc vừa cá tính vừa dịu dàng, không quá chói lóa và phù hợp với nhiều kiểu trang điểm.

3. Hồng nâu: Là sự kết hợp của nâu và hồng, tạo ra màu sắc trầm ấm và tôn da, ví dụ như hồng nâu đào, hồng nâu mơ.

4. Hồng tím: Là sự pha trộn giữa sắc đỏ và tím, thường ngả về tông tím nhiều hơn, mang lại vẻ ngoài dịu dàng và tinh tế, ví dụ như màu phúc bồn tử.