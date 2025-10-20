Thực đơn giúp vợ Châu Kiệt Luân giữ dáng nuột nà sau 3 lần sinh nở

Xuất hiện trong một sự kiện quảng bá thương hiệu gần đây, Côn Lăng tiết lộ thực đơn giúp cô giữ dáng sau 3 lần sinh nở. Bà xã Châu Kiệt Luân cho biết cô không ăn kiêng quá nghiêm ngặt bất cứ món ăn nào nhưng ưu tiên "những món ăn nhẹ nhàng và đơn giản".

Sắc vóc Côn Lăng sau ba lần sinh nở.

Bữa sáng yêu thích của Côn Lăng là lòng trắng trứng, chuối và cà phê đen. Bữa trưa, cô có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, kể cả những món được xem là kém lý tưởng cho mục tiêu giữ dáng như burger hay pizza. Tuy nhiên, người đẹp 9X đặt quy tắc không ăn quá nhiều, luôn kiểm soát về liều lượng thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi bữa. Bữa tối, cô chủ yếu ăn rau và các món giàu protein, hạn chế tối đa tinh bột. "Ăn uống thoải mái vào ban ngày giúp tôi không thèm ăn vào ban đêm và dễ dàng kiểm soát bữa tối hơn", Côn Lăng cho hay.

Cùng với việc ăn uống điều độ, Côn Lăng còn tập pilates và chơi tennis để cải thiện sức khỏe lẫn vóc dáng. Tennis giúp tiêu hao calo dư thừa, cải thiện phản xạ cơ thể. Pilates góp phần điều chỉnh vóc dáng, củng cố sức mạnh vùng cơ core, tăng độ dẻo dai.

Côn Lăng thuộc típ phụ nữ chăm chỉ tập luyện ngay cả khi đi nghỉ dưỡng, du lịch. Châu Kiệt Luân từng đăng video vợ tập thể dục tại resort nhằm trêu ghẹo cũng như thể hiện sự ngưỡng mộ tinh thần tập luyện mọi lúc, mọi nơi của vợ.

Côn Lăng thường được nhận xét trông không hề giống bà mẹ ba con mà sắc vóc chỉ như chị gái lớn trong nhà.

Côn Lăng (Hannah Quinlivan) sinh năm 1993, mang hai dòng máu Australia - Trung Quốc, khởi nghiệp với vai trò người mẫu, MC ở Đài Loan. Cô là người trẻ nhất trong dàn bóng hồng của Châu Kiệt Luân. Công khai hẹn hò năm 2014, Châu Kiệt Luân dành tặng Côn Lăng tiệc cưới hoành tráng trong một lâu đài cổ ở Anh một năm sau đó. Sau khi kết hôn, người đẹp chủ yếu chăm lo gia đình, thỉnh thoảng dự event, show thời trang.