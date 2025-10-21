Bộ ảnh đậm chất tiểu thư của Chương Nhược Nam, xứng danh "tình đầu quốc dân"

Mới đây, Chương Nhược Nam thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu đồng hồ cao cấp. Nhưng mọi sự chú ý của khán giả đều dồn về khí chất tiểu thư cổ điển đầy đài các của cô.

Trên phim, Chương Nhược Nam thường đóng vai cô gái có hoàn cảnh bình thường, ăn mặc giản dị, thậm chí còn chẳng trang điểm. Nên netizen lại càng bất ngờ khi thấy nữ diễn viên nhìn sang chảnh hết mức trong tạo hình tiểu thư.

Chương Nhược Nam mặc bộ váy màu xanh nhạt có điểm nhấn ở phần eo rất độc đáo, kết hợp với áo choàng lửng đậm chất quý tộc. Tóc tết búi cao đi kèm mũ rộng vành là đủ để nữ diễn viên chính phim Khó Dỗ Dành biến hình thành tiểu thư những năm 1900 trong các cuốn truyện ngôn tình.

Netizen không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc yêu kiều, biểu cảm lạnh lùng kiêu sa của cô bên hai chú ngựa. Trước đây, Chương Nhược Nam vẫn được gọi là “tình đầu quốc dân” nhưng bây giờ, cô cũng xứng danh là mỹ nhân cổ điển của phim Hoa ngữ.

Nhưng Chương Nhược Nam lại rất có duyên với những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, chẳng có điều kiện chăm chút cho diện mạo. Như bây giờ, cô đang quay phim Đông Qua Xuân Tới, lấy bối cảnh Bắc Kinh những năm 1990. Rất nhiều người trẻ từ các vùng quê nghèo đã tìm đến thủ đô để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, gặt hái thành công và đổi đời.

Tuy nhiên, ước mơ đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu. Mỗi người trong số họ đều đối mặt với vô số biến cố, có người bỏ cuộc, có người vẫn cố gắng vươn lên. Và vai diễn của Chương Nhược Nam là cô ca sĩ Trang Trang phải mưu sinh ở các sân khấu nhỏ và không ngừng ao ước sẽ có ngày bước lên sân khấu lớn, được nhiều người biết tới.