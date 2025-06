Bí quyết chăm da thu nhỏ lỗ chân lông của Bạch Lộc

Tạo hình của Bạch Lộc trong bộ phim mới nhất - 'Lâm Giang Tiên'. Ảnh: Weibo

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Bạch Lộc không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất tự nhiên mà còn bởi làn da trắng hồng, mịn màng, gần như không thấy lỗ chân lông. Trong các video hậu trường phòng làm việc của Bạch Lộc đăng tải trên Douyin, nữ diễn viên cho biết cô không sử dụng các công nghệ xâm lấn để chăm sóc da, cũng không áp dụng quá nhiều bước làm đẹp mà duy trì nguyên tắc chăm sóc da tối giản, đều đặn, chú trọng vào bước phục hồi da sau thời gian hóa trang để quay phim.

Trước tiên, Bạch Lộc rất coi trọng việc làm sạch da. Cô sử dụng phương pháp double cleansing - tẩy trang bằng dầu hoặc nước micellar trước, sau đó rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Theo Tiến sĩ Whitney Bowe, chuyên gia da liễu nổi tiếng tại Mỹ, phương pháp làm sạch kép giúp loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, lớp trang điểm và dầu thừa mà không phá vỡ hàng rào bảo vệ da - yếu tố then chốt để da khỏe và lỗ chân lông không bị giãn rộng.

Tiếp theo, nữ diễn viên luôn sử dụng toner cấp ẩm và serum chứa niacinamide hoặc vitamin C - những thành phần có khả năng làm sáng da, mờ thâm và làm mịn bề mặt da. Theo nghiên cứu được đăng trên Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, niacinamide đã được chứng minh là có thể làm giảm kích thước lỗ chân lông, điều tiết bã nhờn và tăng cường độ đàn hồi da.

Bạch Lộc nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ với nước da trắng mịn, không thấy lỗ chân lông. Ảnh: Instagram bmybailublue

Một yếu tố quan trọng khác là dưỡng ẩm đều đặn. Bạch Lộc ưa chuộng kem dưỡng kết cấu gel nhẹ, không gây bít tắc. Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner, Giám đốc Nghiên cứu Mỹ phẩm và Lâm sàng tại Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), cho biết: "Dưỡng ẩm đúng cách giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế tình trạng lỗ chân lông to do thiếu nước".

Ngoài ra, việc thoa kem chống nắng mỗi ngày là nguyên tắc bất di bất dịch trong chu trình chăm sóc da của Bạch Lộc. Ngay cả khi ở trong nhà hay không có ánh nắng trực tiếp, cô vẫn sử dụng kem chống nắng phổ rộng với SPF từ 30 trở lên.

Bạch Lộc còn thường xuyên sử dụng mặt nạ cấp ẩm và làm dịu da, đặc biệt vào những ngày quay phim căng thẳng hoặc sau khi phải trang điểm nhiều giờ. Cô ưu tiên các loại mặt nạ chứa chiết xuất từ rau má, trà xanh và hyaluronic acid - những thành phần được khoa học công nhận giúp phục hồi da nhanh chóng và duy trì độ căng bóng tự nhiên.

Không chỉ chăm sóc từ bên ngoài, Bạch Lộc còn chú trọng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Cô hạn chế đồ chiên rán, tăng cường rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp da tái tạo tốt hơn. Theo Tiến sĩ Michael Breus, chuyên gia giấc ngủ người Mỹ, thiếu ngủ làm tăng nồng độ cortisol - hormone gây stress - có thể dẫn đến viêm da và tăng kích thước lỗ chân lông.

Bạch Lộc cũng cho biết cô luôn cố gắng giữ tinh thần thư thái, tránh căng thẳng - yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe làn da. Stress kéo dài có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da và gây mụn nội tiết, theo nghiên cứu của American Journal of Dermatology.

Bạch Lộc là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng. Ảnh: Instagram bmybailublue

Bạch Lộc, tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh năm 1994 tại tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc. Cô xuất thân là người mẫu, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng nổi tiếng qua các bộ phim như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng, Chiêu Diêu, Lâm Giang Tiên... Ngoài diễn xuất, Bạch Lộc còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng.

https://ngoisao.vnexpress.net/bi-quyet-cham-da-khong-lo-chan-long-cua-bach-loc-4899322.htm