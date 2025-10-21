Hai thức uống quen thuộc buổi sáng đẩy nhanh tốc độ lão hóa da

1. Cà phê nhiều đường sữa, đóng chai

Cà phê là một trong những thức uống được nhiều người yêu thích để bắt đầu ngày mới nhờ tác dụng giúp tỉnh táo, tăng khả năng tập trung, từ đó tăng hiệu suất công việc. Tuy nhiên, thói quen uống cà phê cùng nhiều đường, sữa, kem béo hoặc tiêu thụ cà phê đóng chai không được khuyến khích.

Cà phê kết hợp với đường, sữa, kem béo... dù ngon miệng, không thực sự tốt cho sức khỏe làn da khi uống hàng ngày.

"Caffeine trong cà phê có thể mang lại sự phấn chấn mà bạn mong muốn cho một ngày làm việc, tuy nhiên, cà phê đóng chai hay những cốc cà phê chứa đầy kem, sữa lại có thể làm mất đi độ đàn hồi đồng thời làm giảm độ sáng tự nhiên của da", Tiến sĩ, bác sĩ da liễu Nadir Qazi, nói.

Dana Ellis Hunnes, Tiến sĩ Y tế Công cộng, Chuyên gia Dinh dưỡng Lâm sàng Cấp cao tại Trung tâm Y tế UCLA, đồng tình và giải thích rằng hầu hết cà phê đóng hộp đều chứa nhiều đường, chất tạo ngọt và chất béo. Bà nói thêm những thức uống này có cả hương liệu, chất tạo màu, chất bảo quản, đều không tốt cho sức khỏe lẫn làn da. Tiêu thụ nhiều đường, sữa, kích thích quá trình đường hóa (glycation) xảy ra, phá vỡ cấu trúc collagen và eslatin, khiến da lão hóa nhanh hơn.

Để tránh tình trạng này, cả hai chuyên gia đều khuyên nên hạn chế tối đa phụ gia khi uống cà phê, ưu tiên cà phê đen. Nếu không thể uống cà phê đen nguyên chất, hãy thay thế bằng các chất tạo ngọt tự nhiên như la hán, chà là... hoặc sử dụng sữa hạt (hạnh nhân, đậu nành, mắc ca...).

2. Nước ép trái cây đóng hộp

Nước ép đóng chai, đóng hộp thường không còn nhiều giá trị dinh dưỡng, dễ chứa các thành phần bảo quản, kém lý tưởng cho sức khỏe khi uống thường xuyên.

Nước ép trái cây tưởng chừng là lựa chọn lành mạnh, nhưng thực tế có thể góp phần gây lão hóa da, nhất là nước ép đóng chai, đóng hộp. Chúng thường chứa nhiều đường, có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu, dẫn đến phá vỡ collagen và elastin. Theo thời gian, việc tiêu thụ quá nhiều nước ép trái cây có thể khiến da xỉn màu, mất độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn. Ngoài ra, các sản phẩm đóng hộp, chế biến sẵn đều chứa một lượng chất bảo quản, chất phụ gia nhất định.

Tốt nhất, bạn nên cân nhắc về việc ăn trái cây trực tiếp để tiêu thụ được cả chất xơ, phần nào hạn chế gia tăng đường huyết. Khi ép nước, nên chọn các loại trái cây ít đường. Bên cạnh đó có thể kết hợp cùng các loại rau xanh làm thành sinh tố, giúp tăng cường chất xơ, tăng giá trị dinh dưỡng hơn so với việc chỉ tiêu thụ mỗi phần nước.