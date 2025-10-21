Ông Nawat nói về Yến Nhi

Trên livestream sau chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, ông Nawat đã chia sẻ nhiều thông tin về kết quả top 22, top 10 và top 5 của cuộc thi. Ông cũng nhận được nhiều câu hỏi từ khán giả về việc tại sao đại diện Việt Nam - Yến Nhi không được xướng tên vào top 22.

Ông Nawat cho biết: "Còn về Việt Nam, nếu hỏi về việc vì sao không vào top 22, tôi xin phép không trả lời, hoặc đơn giản là vì điểm của cô ấy không đủ".

Yến Nhi trong tiết mục mở màn ở chung kết Miss Grand International.

Ông chia sẻ thêm: "Chúng tôi không muốn nói ra lý do vì nói ra thì sẽ có drama bảo rằng tôi chê bai. Một số quốc gia rất nhạy cảm. Chúng tôi đã có kinh nghiệm với fan Việt Nam".

Ông khẳng định ban giám khảo đã theo dõi, chấm điểm các thí sinh và Yến Nhi không đủ điểm để vào top 22.

Trong đêm chung kết, Yến Nhi gây tiếc nuối khi không được xướng tên vào top 22. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam trắng tay ở Hoa hậu Hòa bình. Năm ngoái, người đẹp Võ Lê Quế Anh cũng không giành được thành tích.

Yến Nhi bắt đầu hành trình tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 từ đầu tháng 10. Cô được nhận xét có sự thể hiện tốt, năng lượng khi nhập cuộc nhưng nhanh chóng gặp sự cố vạ miệng khiến khán giả chỉ trích, quay lưng.

Nửa cuối cuộc thi, Yến Nhi được nhận xét nỗ lực lấy lại được cảm tình của công chúng. Tuy nhiên, cô không được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện do các chuyên trang sắc đẹp bình chọn. Người đẹp cũng gặp bất lợi trong các cuộc đua bình chọn để giành tấm vé vào thẳng trong chung kết do không được khán giả ủng hộ.

Trước chung kết, Yến Nhi chia sẻ: "Tôi rất vui, hạnh phúc, trân trọng tình cảm quý báu và sự ủng hộ đồng lòng của quý vị khán giả tại Việt Nam. Dù thắng hay thua, dù đi đến vị trí nào hay phải dừng chân, tôi cũng cố gắng tỏa sáng đến cùng".

Việc ông Nawattránh nói rõ lý do Yến Nhi trắng tay được cho là để tránh những phản ứng tiêu cực từ fan sắc đẹp Việt Nam. Năm 2022, ông bị chỉ trích dữ dội khi chia sẻ lý do người đẹp Đoàn Thiên Ân không lọt vào top 10.

Khi đó, ông Nawat công khai bình luận về ngoại hình của Đoàn Thiên Ân. Ông cho rằng Thiên Ân không đáp ứng tiêu chí về mặt hình thể so với các thí sinh còn lại nên đã không được chọn vào top 10.

Ông Nawat nhận xét Thiên Ân có phần thân trên dài hơn phần thân dưới và hông to. Do đó, Nawat khẳng định việc Thiên Ân dừng chân ở Top 20 là kết quả công bằng. Phát ngôn của ông Nawat khiến fan Việt phẫn nộ.

Nhiều fan Việt đã tràn vào trang cá nhân của ông Nawat để tấn công, đồng thời kêu gọi bỏ theo dõi khiến trang chủ Miss Grand International bị tụt follow. Siêu mẫu Hà Anh cũng lên bài viết để chỉ trích ông Nawat.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã kết thúc nhưng vẫn gây ồn ào khi tân hoa hậu Emma Mary Tiglao đối diện làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả ở quê nhà Philippines vì những quan điểm chính trị bị cho là sai lệch khi cô còn là MC.

Bên cạnh đó, việc đại diện Kosovo - Brikena Selmani - bày tỏ nỗi thất vọng và tố cuộc thi "mua bán giải" sau khi không đạt thành tích cao tại đêm chung kết cũng gây chú ý với khán giả.