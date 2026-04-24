Trương Quỳnh Anh gây chú ý, khán giả trầm trồ khen 'nhan sắc không tuổi'

Trương Quỳnh Anh vừa chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ diện thiết kế váy đen ôm sát với phần dây mảnh đầy táo bạo, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần lưng trần được khoe trọn vẹn, làn da trắng mịn cùng bờ vai thon gợi cảm khiến tổng thể trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước vóc dáng của nữ ca sĩ. Không ít bình luận cho rằng Trương Quỳnh Anh đang ở giai đoạn “chín muồi” về nhan sắc, ngày càng mặn mà và cuốn hút.

Không chỉ sở hữu sắc vóc gợi cảm, tạo hình của Trương Quỳnh Anh được đánh giá cuốn hút, thần thái. Dù ở góc chụp nào cũng gây ấn tượng.

Ở góc chụp cận, Trương Quỳnh Anh ghi điểm với thần thái sắc sảo, ánh mắt cuốn hút cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Mái tóc dài uốn nhẹ giúp tôn lên vẻ mềm mại, nữ tính. Nhiều người không ngần ngại gọi cô là “mỹ nhân không tuổi”, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng phát hành các nhạc phẩm: "Vô tâm", "Không còn anh nữa", "Hãy bước qua nhau", "Dành cả thanh xuân cho một người"... Diễn viên từng tham gia các phim: "Cầu vồng đơn sắc", "Một ngày không có em", "Bóng ma học đường", "Sóng gió cuộc đời", "Đường về có nhau"...

Trương Quỳnh Anh được nhận xét là người đẹp đa tài của showbiz Việt. Nhiều khán giả khen Trương Quỳnh Anh là một trong những mỹ nhân Việt luôn giữ phong độ ngoại hình.