Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Kim Hiền ở tuổi 44 là mẹ đơn thân và sống kín tiếng với những niềm vui nhỏ bé như chăm sóc vườn, đồng hành cùng con cái. Sau tất cả, cô còn lại con cái và chính bản thân mình.

Điều khiến khán giả chú ý sau những giông bão từ 2 cuộc hôn nhân, Kim Hiền vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ đẹp. Dù thường để mặt mộc nhưng làn da của Kim Hiền vẫn rất tươi trẻ.

Để có được vóc dáng cùng làn da trẻ trung như vậy, Kim Hiền chia sẻ, cô không có bí quyết thần kỳ hay cao siêu gì cả, mà chỉ đơn giản đến từ thái độ sống tích cực và dành thời gian chăm sóc cho bản thân mà thôi.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học và tích cực luyện tập thể thao đều đặn, Kim Hiền cũng hết sức lưu tâm đến chuyện dưỡng da. Cũng như nhiều người đẹp khác Kim Hiền đặc biệt chú ý đến việc thoa kem chống nắng.

Kim Hiền cho hay: "Hàng ngày phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên khi trang điểm để quay phim bao giờ tôi cũng thoa nhẹ một lớp kem chống nắng bảo vệ da mặt trước tia cực tím. Dù bận cỡ nào, khi về đến nhà là tôi rửa mặt thật sạch, rũ bỏ lớp mặt nạ dày cộm cho da có cơ hội hít thở không khí".

Ngoài ra, cô còn thích uống nước và mê sinh tố, đây cũng là bí quyết giúp cô có da đẹp hơn.

Ngoài ra, Kim Hiền chọn lối make-up đơn giản để giữ da được khỏe đẹp. Và đó cũng là lý do giúp cô trông vừa xinh đẹp, vừa giản dị dễ gần.

Bên cạnh đó việc phơi nắng trước 8h sáng cũng giúp Kim Hiền có làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Nhờ những bí quyết chăm sóc da như vậy nên Kim Hiền để mặt mộc vẫn xinh đẹp, cuốn hút.